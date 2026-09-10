El Madrid premia a Güler con una gran mejora de contrato

El Real Madrid ha decidido premiar la evolución de Arda Güler con una importante mejora de contrato. Según adelantó 'AS' y ha confirmado el periodista italiano Fabrizio Romano, el club blanco y el futbolista han alcanzado un acuerdo para ampliar su vínculo, mejorar sus condiciones económicas y prolongar su estancia en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2032.

El acuerdo está cerrado y, según la información de Romano, todas las condiciones ya han sido aceptadas. El nuevo contrato supondrá un reconocimiento por parte del Real Madrid al crecimiento que ha experimentado Güler desde su llegada al club y al nuevo estatus que ha adquirido dentro de la plantilla.

Güler en su presentación con Florentino Pérez como jugador blanco / Real Madrid

El turco aterrizó en Madrid en el verano de 2023, con solo 18 años, procedente del Fenerbahce. Firmó entonces por seis temporadas, hasta 2029, después de que el conjunto blanco se adelantara al Barça en la carrera por una de las grandes promesas del fútbol europeo. El club blaugrana había avanzado en las conversaciones e incluso Deco se había desplazado a Estambul para tratar de cerrar la operación, pero el Madrid aceleró y terminó llevándose al futbolista.

Tres años después, el escenario es muy diferente. Güler ya no es aquel joven talento que necesitaba tiempo para adaptarse al fútbol español. Se ha convertido en un jugador importante del Real Madrid y el club quiere que su contrato refleje ese cambio.

Un crecimiento que empezó con Xabi Alonso

Güler dio un paso adelante especialmente durante la etapa de Xabi Alonso. El técnico apostó por el turco y le concedió un protagonismo que se tradujo también en números. Durante el inicio de aquella temporada llegó a participar en los 28 partidos disputados por el equipo en las cuatro competiciones, con tres goles y siete asistencias.

Su evolución continuó posteriormente con Álvaro Arbeloa. El técnico también tuvo palabras de elogio para el centrocampista y destacó su capacidad para jugar en diferentes posiciones, generar juego y encontrar el último pase. Güler, además, explicó que Arbeloa le pedía diferentes funciones dependiendo de su posición sobre el campo.

Kylian Mbappe y Arda Güler posan para la foto del máximo goleador y mejor jugador joven de la pasada Champions. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La pasada temporada terminó de confirmar su crecimiento. Disputó 51 partidos, marcó seis goles y repartió 14 asistencias, cifras que terminaron de convertirle en una pieza mucho más relevante dentro del proyecto madridista. Incluso le permitió alzarse con el premio al mejor jugador joven de la Champions League.

Mourinho también cuenta con él

La llegada de José Mourinho no ha frenado la progresión del turco. El técnico portugués está utilizando a Güler en posiciones más próximas al área, donde considera que puede aprovechar mejor su capacidad para generar fútbol y marcar diferencias.

En este inicio de temporada, además, el centrocampista ha participado en los cuatro partidos de Liga disputados por el Madrid, con un gol y una asistencia. Su rendimiento ha reforzado todavía más la apuesta del club por un futbolista que ya tiene un peso muy diferente al que tenía cuando aterrizó en Valdebebas.

El Madrid, por tanto, ha decidido actuar en consecuencia. Güler tenía contrato hasta 2029 y pasará a estar vinculado al club hasta 2032, además de recibir una mejora salarial acorde con su nuevo papel. El club blanco quiere asegurarse así la continuidad de un futbolista que ha ido ganando protagonismo con cada entrenador y que ahora forma parte de los planes de Mourinho.