Fernando Alonso, "un año más" en Fórmula 1

Es una de las dudas del momento en el mundo de la Fórmula 1. La continuidad o no de Fernando Alonso tras los últimos resultados de Aston Martin tiene a todos los aficionados del automovilismo y de Aston Martin a la expectativa. Tras dejar su futuro en el aire en la previa del GP de Madrid, el asturiano parece que ha cedido ante la presión del público asistente en Madring y ha afirmado que podría estar "un año más" al volante de un monoplaza.

"Un año más", le cantaba la afición en el fan forum del Madring, durante la presentación del gran premio en la capital de España. En ese momento, tanto el presentador como Checo Pérez o Valtteri Bottas, presentes al lado de Fernando en el escenario, le preguntaron: "Por favor, por lo menos un año más ¿no?"

"Sí", fue la corta pero ilusionante respuesta de Fernando Alonso, que desató el aplauso del público.

A sus 45 años, el bicampeón mundial podría mantener su ambición y esperar que el cambio de reglamento y la evolución del proyecto de Aston Martin permitan al equipo dar el salto definitivo hacia las posiciones delanteras.

Este mismo viernes, el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, confesó que ha hablado con Alonso para intentar convencerle para que no se retire. Tiene que ganar y entonces dejarlo cuando quiera", comentó el dirigente en un evento en Madrid.

"Le vi muy triste, y le dije: 'Fernando, entiendo que te da pena llegar a tu país dos veces campeón y ahora estás como estás. No te voy a decir lo que vamos a hacer, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Dime qué podemos hacer nosotros para ayudarte con estos resultados'. Todo cambió, me llamó, nos reunimos y estamos aquí para prestar apoyo y hablar de la pasión que se siente por el deporte", agregó.

Quizás, la llegada de la nueva normativa técnica representa precisamente uno de los grandes alicientes para Alonso. Aston Martin trabaja con el objetivo de convertirse en un candidato habitual a las victorias y cuenta, además, con el respaldo de Honda como motorista y con Adrian Newey al frente del área técnica.

Noticias relacionadas

El gran interrogante pasa ahora por saber si ese nuevo escenario permitiría a Alonso volver a luchar por los puestos que llevan años resistiéndosele. Su decisión, en cualquier caso, podría suponer una nueva prórroga para una carrera que el asturiano parece que aún no podría cerrar.