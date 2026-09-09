Gonzalo Bernardos, economista: "Siento darles una mala perspectiva sobre los precios. Los de los alimentos van a aumentar sustancialmente en los próximos meses y especialmente en 2027"

Gonzalo Bernardos es uno de los economistas más populares de España por los consejos que ofrece sobre la situación económica del país. No obstante, en muchas ocasiones sus declaraciones están en el punto de mira, ya que suelen ser polémicas, especialmente cuando comparte sus opiniones en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, o en los platós de televisión.

Ayer, el profesor de la Universidad de Barcelona compartió su preocupación por el precio de los alimentos, debido a que podría afrontar una nueva escalada durante los próximos meses, pero también a lo largo de 2027, según contó en un vídeo publicado para Consumidor Global.

El economista empezó diciendo que "siento darles una mala perspectiva sobre los precios. Los de los alimentos van a aumentar sustancialmente en los próximos meses y especialmente en 2027".

No obstante, avisó de que se espera que el aumento sea inferior a lo que se vivió en 2022 y 2023, cuando los precios "se pusieron por las nubes".

Uno de los principales motivos del incremento de los precios es porque los agricultores tendrán que afrontar un incremento de sus costes de producción, especialmente por los fertilizantes nitrogenados. "Más escasos porque desde el golfo Pérsico se va a producir menos", argumentó.

Otro de los problemas está vinculado directamente con la oferta, pues habrá una menor disponibilidad de alimentos como consecuencia de la sequía asociada al fenómeno de El Niño: "Especialmente en Europa".

También hay que tener en cuenta la guerra entre Rusia y Ucrania, debido a que son dos países con un peso considerable en los mercados internaciones de productos agrícolas. El profesor de la Universidad de Barcelona señaló que ambos disponen de una menor capacidad exportadora.

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Los otros motivos que otorgó son los siguientes: "El incremento de los costes de transporte y el aumento del coste de pasteurizar, esterilizar y secar materia primas por la subida del precio del gas natural".