Gemma Mengual (49 años): "Me levanto sobre las 7:30/8:00h. Desayuno un café, tostadas con queso fresco y aguacate"

Gemma Mengual (Barcelona, 1977) es una de las deportistas más laureadas de la historia de España. La atleta compitió en natación sincronizada, llegando a participar en cuatro Juegos Olímpicos (2000-2016). Obtuvo dos medallas de plata en los JJOO de Pekín 2008, en las pruebas de dúo y de equipo.

La nadadora se incorporó al Equipo Nacional con tan solo 15 años. En su palmarés, Mengual cuenta con 17 de medallas de Oro, 18 de Plata y 12 de Bronce sumando campeonatos del Mundo, de Europa y los Juegos Olímpicos. Por este motivo, es una referencia en la disciplina.

Por su trayectoria, la atleta ha recibido la Medalla de Oro - Real Orden del Mérito Deportivo (2007) y el Premio Nacional del Deporte a mejor deportista española del año (2005). Después de su retirada, la catalana sigue vinculada al deporte como asesora del cuerpo técnico del equipo Nacional de Sincronizada.

ROM42 ROMA (ITALIA), 23/07/09.- La española Gemma Mengual durante la final de natación sincronizada individual en estilo libre del Mundial de Natación de Roma 2009, disputada en Roma, Italia, hoy 23 de Julio de 2009. La nadadora catalana logró hoy adjudicarse una nueva medalla de plata en el Mundial al proclamarse subcampeona del mundo de natación sincronizada individual en estilo libre. EFE/CLAUDIO ONORATI ITALIA-NATACIÓN-ROMA '09 / CLAUDIO ONORATI / EFE

Fuera de la piscina, Gemma estudió un máster en Liderazgo Transformador en EADA Business School. Además, la medallista olímpica cuenta con varios proyectos profesionales. Mengual tiene un restaurante de cocina japonesa en Sant Cugat del Vallès (Sugoi) y una empresa de marketing que se dedica a la gestión deportiva y representación de talentos (Así está el patio).

Este verano, la exnadadora ha formado parte del jurado del Mediterranean Fashion Beach 2026. Con motivo del evento, Gemma Mengual ha sido entrevistada por Woman Madame Figaro. Durante la charla, la deportista habló sobre el autocuidado consciente que ha aprendido con el tiempo.

Ribes y Mengual en plena rutina. La nadadora española Gemma Mengual durante su actuación, junto a su compañero Pau Ribes, en las preliminares de dúo libre mixto en los Mundiales de natación que se disputan en Kazán (Rusia). EFE/Alberto Estévez DÚO LIBRE MIXTO DE NATACIÓN SINCRONIZADANATACION CAMPEONATO DEL MUNDO 2015 / Alberto Estévez / EFE

"Durante años entrené sin parar, convencida de que el rendimiento dependía solo del esfuerzo. Hoy sé que la recuperación, la energía y la estabilidad emocional son tan importantes como la disciplina", explicó al citado medio. Por este motivo, sigue una rutina diaria que beneficia su bienestar físico y mental.

"Normalmente y dependiendo de la agenda, me levanto sobre las 7:30/8:00h. Desayuno un café, tostadas con queso fresco y aguacate", reveló en la entrevista. En este caso, se trata de una comida que benficia la salud cardiovascular, aporta calcio, fósforo, vitaminas, fibra y potasio.

Por otra parte, Mengual sigue una nutrición equilibrada: "No hago ayuno, pero ceno muy pronto y ligero. La comida del mediodía es la 'fuerte'. Dieta equilibrada con proteína y algo de carbohidratos una o dos veces por semana". En cuanto al ejercicio físico, la exnadadora explica que "hago entrenamiento de fuerza un par de días a al semana" y que su mayor reto es "mantener el bienestar físico y mental a lo largo del tiempo".