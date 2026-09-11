La hoja de ruta de Alcaraz con un gran objetivo en el horizonte

Carlos Alcaraz volvió a la competición tras más de 100 días de baja con un reto exigente como el US Open. Pese al poco rodaje, el murciano alcanzó los cuartos de final del último Grand Slam del curso y cayó con honores tras una batalla épica de más de cuatro horas con Ben Shelton.

Pese a la derrota, las sensaciones físicas del murciano son buenas y los próximos objetivos, superados los problemas en su muñeca que le dejaron fuera de juego desde el mes de abril, después del Barcelona Open, donde tuvo que retirarse.

Una vez finalizada su participación en Flushing Meadows, Alcaraz tiene varios torneos por delante con el gran objetivo de las ATP Finals que se disputarán en Turín del 15 al 22 de noviembre con los ocho mejores tenistas de la temporada.

Alcaraz, en el US Open / Li Rui / Xinhua News / Europa Pr / Europa Press

El otro punto de interés en el final de temporada para el murciano serán las finales de la Copa Davis, si España consigue la clasificación. Alcaraz ya se perdió la final del torneo de selecciones que España disputó el año pasado contra Italia, tras lesionarse en la final contra Jannik Sinner de las ATP Finals.

Antes de estas dos competiciones, Alcaraz tiene previstas otras paradas que le servirán para continuar acumulando rodaje y llegar con mejores sensaciones al final del curso. La primera cita del palmareño será la Laver Cup (25 al 27 de septiembre) en la que formará parte del equipo Europa junto a Zverev, Cobolli, Jodar, Mensik y Ruud.

Después llegará el ATP 500 de Tokio t dos Masters 1.00 en Shanghai y París, con el Six Kings Slam, el torneo de exhibición de tenis multimillonario que se celebra en Riad, entre uno y otro.