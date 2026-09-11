Jesse Bisiwu ya está a punto para volver a jugar con el Barça

Jesse Bisiwu es un futbolista con un talento descomunal que ya dio de que hablar sobre todo en un amistoso de pretemporada que jugó el FC Barcelona en Basilea el pasado 16 de agosto (marcó dos goles), pero que el club azulgrana 'cocina' a fuego lento. Hansi Flick ya dejó claro que el futbolista empezará jugando con el Barça Atlètic, aunque se entrena y está "muy vinculado" al primer equipo. Este viernes, el extremo belga se ejercitó nuevamente con normalidad, pues ya ha dejado atrás el 'susto' sufrido en la final de la Copa Catalunya contra el Sabadell. Pasados 11 días de la contusión sufrida en la pierna izquierda, Bisiwu ya podría tener sus primeros minutos. Si Hansi Flick decide no convocarlo ante el Levante, entonces su estreno en Liga sería este domingo al mediodía en el feudo de la UD Logroñés Promesas.

¡Bisiwu y su espectacular latigazo dejaron el cuarto para el Barça! / TV3

Debate en el entorno azulgrana

La decisión final se tomará en las próximas horas. La dura entrada sufrida hace unos días motivó que se generara un debate sobre la conveniencia de hacer jugar a un futbolista tan prometedor y que basa su juego en el desequilibrio en una categoría tan dura como la Segunda RFEF y en terrenos de juego que pueden elevar el riesgo de lesión.

Por suerte para Bisiwu, el próximo compromiso del conjunto de Juliano Belletti es ante otro filial, en este caso el de la UD Logroñés, un equipo con futbolistas cuya media de edad está en los 20 años y que destaca por su buen comportamiento, mientras que el choque se disputará en una buena superficie de césped sintético, la de la Ciudad Deportiva del club riojano.

En el club azulgrana tienen claro que lo que le conviene a Bisiwu es jugar para que no se corte su progresión. A sus 18 años de edad, el de Lovaina necesita minutos y si todavía no pueden ser en el primer equipo azulgrana, tendrán que ser con el filial. Seguro que a Belletti le va muy bien poder contar con un futbolista rápido al que muchos ya quieren ver en el primer equipo y triunfando, pero es necesario ir paso a paso.

El salto de Hamza en pocos meses está siendo bestial / Dani Barbeito

Diferencia con Hamza

Son muchos los referentes la temporada pasada que han dejado el Barça, pues su etapa en el filial había acabado y no han logrado encontrar hueco en el primer equipo, como Álvaro Cortés o los primos Toni y Guille Fernández. El caso de Bisiwu es distinto, es un futbolista que más pronto que tarde acabará plenamente integrado con los de Hansi Flick, y de hecho, todos los entrenamientos los realiza con el técnico alemán.

Pero a la hora de jugar, se ha priorizado que lo haga con el equipo titular. La competencia arriba es brutal y antes que quedarse sin minutos, se quiere que se foguee con el cuadro de Belletti. Un caso, en principio, distinto al de Hamza Abdelkarim, que aunque tiene dorsal de filial, de momento ha entrado en todas las convocatorias del primer equipo, aunque solo ha podido sumar 4 minutos en la goleada 5-2 al Rayo Vallecano.