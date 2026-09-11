Ni Pedri ni Raphinha: Luis de la Fuente no entiende cómo este futbolista no está entre los candidatos al Balón de Oro

Está siendo una semana muy especial para Luis de la Fuente, entrenador de la selección española de fútbol. El riojano está entre los cinco nominados al premio al mejor técnico de 2026, después de conseguir alzar la Copa del Mundo en el MetLife Stadium. El entrenador riojano logró implantar su estilo de juego y convertir a España en un equipo invencible, pues solo encajó un gol durante toda la competición.

Ayer, el seleccionador riojano estuvo presente en Oviedo para presentar el encuentro de la Liga de Naciones, donde España se verá las caras contra República Checa el próximo 3 de octubre.

Luis de la Fuente fue preguntado por quién debería ganar el Balón de Oro de 2026 y no dudó en reconocer que debería ser Lamine Yamal: "Pienso que se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista".

A pesar de que es consciente de que la competencia es máxima en esta edición del Balón de Oro, el entrenador español reconoció que "si no es este año, será en el futuro; no creo que tarde demasiado en ganarlo".

Lamine Yamal en el primer partido de champions de la temporada 2026-27 / Dani Barbeito

Por otro lado, De la Fuente quiso destacar el gran inicio de temporada del de Rocafonda: "Lo estoy viendo muy bien en este inicio de curso y queremos disfrutarlo durante muchos años".

Sobre qué jugador falta en la lista de los 30 nominados al galardón, el riojano no entiende cómo no está Mikel Oyarzabal, delantero titular con España y con la Real Sociedad. Tampoco están Pedri ni Raphinha, pero él destacó al jugador de Eibar.

Mikel Oyarzabal / EFE

"Siempre apuesto por el producto nacional, por la marca España; somos top mundial en cuanto a formación, rendimiento y calidad. Y a bote pronto diría que me falta Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos", comentó.

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En ese instante, De la Fuente bromeó con la situación: "El que tenía que apuntar los nombres se le cayó el papel al suelo y no lo metieron".