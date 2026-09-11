Kids&Us Manresa - Barça, hoy en directo: partido de la Lliga Catalana, en vivo

Kids&Us Manresa y Barça se juegan el pase a la final de la Lliga Catalana en el último partido de fase de grupos.

KIDS&US MANRESA 18-14 BARÇA | 1er CUARTO | FINAL Gran canastaaaaa de Hugo Benítez a tabla y falló Justin Robinson en el triple. Mal cuarto del Barça. Lo mejor es el marcador. Así acaban los primeros diez minutos.

KIDS&US MANRESA 16-14 BARÇA | 1er CUARTO | 1' No entraaaaaa la canasta de Brizuela, cuando ha tenido en sus manos el empate. Muchísimos errores en este cuarto.

KIDS&US MANRESA 16-13 BARÇA | 1er CUARTO | 3' Se acerca el Barça a tres puntos. Falló Juan Núñez una canasta muy clara que hubiera puesto a los culés a tan solo uno.

KIDS&US MANRESA 16-12 BARÇA | 1er CUARTO | 3' Fantástico Nkamhoua con el movimiento en la zona.

KIDS&US MANRESA 16-10 BARÇA | 1er CUARTO | 4' Seguimos con los puntos desde los libres, anota Timmy Allen.

KIDS&US MANRESA 14-10 BARÇA | 1er CUARTO | 4' Dos tiros libres anotados por Umoja Gibson. La mayoría de puntos llegan por la línea de personal.

KIDS&US MANRESA 14-8 BARÇA | 1er CUARTO | 5' No entran los tiros exteriores, tampoco el de Nkamhoua.

KIDS&US MANRESA 14-8 BARÇA | 1er CUARTO | 5' Tiempo muerto de Sekulic, Timmy Allen sigue a lo suyo. Seis arriba Manresa.

KIDS&US MANRESA 11-8 BARÇA | 1er CUARTO | 5' Consigue Balcerowski el 2+1 y lo celebra con rabia. No le estaban saliendo las cosas. Falla el tiro libre.