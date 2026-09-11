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Kids&Us Manresa - Barça, hoy en directo: partido de la Lliga Catalana, en vivo
Sigue en directo el partido de fase de grupos de la Lliga Catalana entre Kids&Us Manresa y Barça
Kids&Us Manresa y Barça se juegan el pase a la final de la Lliga Catalana en el último partido de fase de grupos.
KIDS&US MANRESA 18-14 BARÇA | 1er CUARTO | FINAL
Gran canastaaaaa de Hugo Benítez a tabla y falló Justin Robinson en el triple. Mal cuarto del Barça. Lo mejor es el marcador. Así acaban los primeros diez minutos.
KIDS&US MANRESA 16-14 BARÇA | 1er CUARTO | 1'
No entraaaaaa la canasta de Brizuela, cuando ha tenido en sus manos el empate. Muchísimos errores en este cuarto.
KIDS&US MANRESA 16-13 BARÇA | 1er CUARTO | 3'
Se acerca el Barça a tres puntos. Falló Juan Núñez una canasta muy clara que hubiera puesto a los culés a tan solo uno.
KIDS&US MANRESA 16-12 BARÇA | 1er CUARTO | 3'
Fantástico Nkamhoua con el movimiento en la zona.
KIDS&US MANRESA 16-10 BARÇA | 1er CUARTO | 4'
Seguimos con los puntos desde los libres, anota Timmy Allen.
KIDS&US MANRESA 14-10 BARÇA | 1er CUARTO | 4'
Dos tiros libres anotados por Umoja Gibson. La mayoría de puntos llegan por la línea de personal.
KIDS&US MANRESA 14-8 BARÇA | 1er CUARTO | 5'
No entran los tiros exteriores, tampoco el de Nkamhoua.
KIDS&US MANRESA 14-8 BARÇA | 1er CUARTO | 5'
Tiempo muerto de Sekulic, Timmy Allen sigue a lo suyo. Seis arriba Manresa.
KIDS&US MANRESA 11-8 BARÇA | 1er CUARTO | 5'
Consigue Balcerowski el 2+1 y lo celebra con rabia. No le estaban saliendo las cosas. Falla el tiro libre.
KIDS&US MANRESA 11-6 BARÇA | 1er CUARTO | 5'
Anota dos tiros libres Ongenda y Manresa vuelve a la máxima.
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