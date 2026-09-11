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Kids&Us Manresa - Barça, hoy en directo: partido de la Lliga Catalana, en vivo

Sigue en directo el partido de fase de grupos de la Lliga Catalana entre Kids&Us Manresa y Barça

El Barça se ve las caras con el Kids&amp;Us Manresa

El Barça se ve las caras con el Kids&Us Manresa / GUS_CARRASCO

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Iker Kind

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Kids&Us Manresa y Barça se juegan el pase a la final de la Lliga Catalana en el último partido de fase de grupos.

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