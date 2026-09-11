Los vecinos de Madring, en pie de guerra: "Vamos a tener un barrio preciso convertido en destrucción absoluta"

Fin de semana de muchas emociones en Madrid. La capital española acogerá, por primera vez en más de cuatro décadas, un Gran Premio de Fórmula 1. Han sido meses de mucho trabajo a contrarreloj en la zona del IFEMA, para poder construir un circuito urbano que pueda albergar carreras del 'Gran Circo'. Pero mientras pilotos como Carlos Sainz y Fernando Alonso se muestran felices de tener otra cita en casa, la otra cara de la moneda son los vecinos del barrio cercano al trazado madrileño.

Y es que el ruido y la gestión de las obras ha generado un profundo malestar en el Las Cárcavas, en el distrito de la Hortaleza, a lo largo de los últimos meses. Calles cortadas, transporte público alterado y mucho ruido y polvo, entre otras molestias. Pero aseguran desde la plataforma STOP F-1 Madrid que lo peor está por venir con el fin de semana de carreras que se viene por delante.

Gradas en el trazado de Madring / NUSSLI / Europa Press

Su lucha viene ya desde antes de que el trazado comenzase a ponerse en marcha. "En febrero en enero del año pasado conocimos la existencia de un informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid donde dice que la idea de modelar el circuito al lado del barrio no es viable porque habría que trasladar a los vecinos", comenzaba explicando a SPORT Constantino, portavoz de la plataforma.

Desde abril, ya la situación empieza a ser algo más dramática, mucho más molesta, porque empiezan los cortes de tráfico, el autobús te deja a 500 metros...

La tranquilidad invadió a los vecinos con dicho informe. Pero lejos de la realidad, las obras avanzaron. "Desde abril, ya la situación empieza a ser algo más dramática, mucho más molesta, porque empiezan los cortes de tráfico, el autobús te deja a 500 metros...", decía Blanco.

Pero explica que lo peor llegó a finales de agosto, con dos jornadas de test de Fórmula 3 en Madring. "Eran cuatro míseros coches. Y conseguimos un impacto de 109 decibelios en nuestras casas. Y 55 es el límite", expresaba.

Mapa de la contaminación acústica de Madring / Stop Fórmula 1 Madrid

Alrededor de 6.000 vecinos temen que la situación empeore este fin de semana, motivo por el que, quienes se lo pueden permitir, se marchan a pasar el fin de semana fuera del barrio. "Somos expulsados, porque el gran número de decibelios en nuestras casas provocan que la zona no sea habitable", se lamenta el vecino madrileño. "Le han llamado zona de protección vecinal, que es un eufemismo de zona no habitable", valoraba.

Somos expulsados, porque el gran número de decibelios en nuestras casas provocan que la zona no sea habitable

Por otro lado, lamentan no haber tenido ayuda de las instituciones. "En junio del año pasado, tuvimos una reunión con IFEMA, la única. Pero el presidente de IFEMA no bajó los brazos. Consideraban que es la idea más brillante de la historia contemporánea de Madrid", expresaba el hombre.

"La Comunidad de Madrid está alentando este circuito como una idea maravillosa y habla de 'sacrificarnos un poquito'. En este caso, realmente lo que tiene que escuchar es a sus técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que dijeron que poner un circuito aquí implicaría trasladar a los vecinos. Y eso es directamente anticonstitucional", valoraba.

Puede parecer que pasado el fin de semana de carreras, el barrio podría volver a la normalidad. Pero apunta este vecino que no es real. "El trazado es definido como 'provisional', eso significa que tienes que montar y desmontar todo cada año. Desmontar no se hace en una semana, ni en dos, ni en tres. El año que viene, si no conseguimos frenar esto, a finales de abril empezará el montaje y todo esto para febrero. Luego, se acabará el fin de semana con la bandera de cuadros y empezará el proceso de reconstrucción del barrio, de rehabilitación del barrio, el desmontaje, y nos iremos no a septiembre, sino a finales de octubre. Entonces, entre finales de abril y finales de octubre, vamos a tener todos los años aquí un barrio que era precioso en destrucción absoluta", terminaba diciendo, lamentándose.