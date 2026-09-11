Joan Laporta a Fermín López, protagonistas en la ofrenda a Rafael Casanova en la Diada: "¡Gracias por venir!"

Fermín López fue un de las caras más visibles de la delegación del FC Barcelona encabezada por el presidente de la entidad Joan Laporta que se desplazó hasta el monumento dedicado a Rafael Casanova para realizar la tradicional ofrenda floral en el monumento a Rafael Casanova con motivo de la celebración de la Diada del 11 de Setembre, junto al resto de instituciones y entidades representativas de la sociedad catalana.

El onubense, que siempre ha mostrado su magnífica integración, no ya como culé, sino también en la sociedad catalana, utilizando con fluidez y normalidad el catalán, fue el representante de la primera plantilla antes de acudir a la sesión de entrenamiento programada por Hansi Flick a partir de las once de la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La delegación del FC Barcelona en la ofrenda floral a Rafael Casanova del 11 de septiembre de 2026 / David Bernabeu

Como no podía ser de otra manera, los deportistas representantes de las diferentes secciones deportivas fueron los que despertaron una especial atención por parte de los presentes, junto al presidente Joan Laporta. Y Fermín fue de los que se llevó la palma en cuanto a atención. El jugador atendió con amabilidad a todos los que le pidieron una foto o simplemente se acercaron a saludarle y desearle suerte. "¡Somos del pueblo de Xavi Espart!", le informaron un pequeño grupo de seguidores.

Fermín López, el onubense del Barça que habla catalán, agita la Diada. / David Bernabeu

A su llegada, el centrocampista saludó a todos los directivos presentes, encabezados por el vicepresidente Rafael Yuste, y después se fundió en un emotivo abrazo con el presidente: "¡Gracias por venir, ¿eh?", le dijo Joan Laporta antes de saludar a sus compañeros de junta o a Juan Manuel Asensi, máximo representante de los veteranos del club.

Los actos de la Diada de este viernes se iniciaron a las nueve de la mañana, como es tradicional, con la ofrenda floral institucional del gobierno de la Generalitat de Catalunya con su presidente Salvador Illa al frente, seguido por los representantes de la Mesa del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona y del Ajuntament de Barcelona.

Tras las máximas autoridades políticas, llegó el turno de las restantes instituciones y entidades catalanas, entre ellas el Deporte catalán: el FC Barcelona, el RCD Espanyol, el Joventut de Badalona, la UFEC y diferentes federaciones catalanas así como clubes históricos de todas las disciplinas.

Al igual que en el caso del Barça, al mismo tiempo que sus nutridas representaciones realizaban los actos de tributo, los medios y redes sociales de los diferenjtes clubes y entidades deportivas difundían mensajes de celebración de la diada, como en el caso del Espanyol, cuya delegación estuvo encabezada por Joan Capdevila y Javi Puado.

En el caso de la Penya, fue su presidente Juanan Morales quien estuvo al frente de su representación en el monumento a Rafael Casanova en Barcelona:

Pero la representación verdinegra también participó en los actos de celebración de Badalona, no en vano el Joventut es su entidad deportiva más representativa: