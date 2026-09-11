Salazar y Araújo dan el golpe en París eliminando a la pareja dos

Las Lupitas han vuelto. Y lo han hecho a lo grande. Marta Ortega y Sofi Araújo, que decidieron unir de nuevo sus caminos después de que sus respectivas compañeras las dejaran, han protagonizado el gran golpe de efecto de la jornada al derrotar a Paula Josemaría y Bea González, pareja número dos del ranking, en un partido sencillamente brutal: 2-6, 7-6 (4) y 7-6 (6), después de tres horas y catorce minutos de batalla.

El partido parecía encarrilado para Paula y Bea después de un primer set en el que impusieron su ley. Las favoritas se adelantaron con claridad (2-6) y pusieron a Las Lupitas contra las cuerdas. Pero Ortega y Araújo no se descompusieron. Al contrario. Fueron creciendo con el paso de los minutos, resistiendo cada golpe y encontrando la manera de llevar el encuentro hasta un tie-break que cayó de su lado por 7-4.

Y quedaba lo más duro. Un tercer set convertido en una auténtica batalla de supervivencia, con las cuatro jugadoras exprimiéndose físicamente y cada punto adquiriendo una importancia enorme. Ortega y Araújo consiguieron llevarlo de nuevo al desempate y ahí volvieron a demostrar que habían llegado a este torneo para competir sin complejos. El 8-6 definitivo desató la celebración de Las Lupitas, que firman así una victoria de enorme valor y se meten en semifinales.

Las otras favoritas, adelante

La recompensa será enfrentarse a Ari Sánchez y Andrea Ustero, que también tuvieron que trabajar de lo lindo para superar a Alejandra Salazar y Aranza Osoro. La pareja número tres se impuso por 6-3, 3-6 y 6-2 en otro encuentro a tres sets. Sánchez y Ustero siguen avanzando y tendrán ahora enfrente a unas Ortega y Araújo lanzadas por la confianza de haber dejado en la cuneta a una de las grandes favoritas.

Por la parte alta del cuadro, Gemma Triay y Delfi Brea demostraron su enorme solidez. La pareja que encabeza el ranking no dio opción a Carolina Orsi y Patty Llaguno, a las que derrotó por un contundente 6-0 y 6-3. Triay y Brea siguen firmes en su camino y buscarán una nueva final ante dos jóvenes que están convirtiendo este torneo en una declaración de intenciones.

Porque Claudia Fernández y Martina Calvo también estarán en semifinales. La pareja derrotó a Marina Guinart y Alejandra Alonso por 2-6, 6-2 y 6-4, remontando después de ceder el primer parcial. Fernández y Calvo vuelven a demostrar su capacidad para competir en partidos largos y de máxima exigencia y tendrán ahora el premio de medirse a las números uno, Triay y Brea.

Así, las semifinales femeninas quedan servidas: Triay/Brea contra Fernández/Calvo y Sánchez/Ustero contra Ortega/Araújo. Dos duelos con mucho en juego y, sobre todo, con unas semifinales que prometen emociones fuertes después de una jornada de cuartos marcada por las remontadas y la resistencia.

Los favoritos cumplen

En el cuadro masculino, los grandes favoritos también cumplieron. Arturo Coello y Agustín Tapia derrotaron a Javi Guerrero y José Antonio García Diestro por 6-2 y 7-5 y ya están en semifinales. Los números uno siguen avanzando con paso firme y tendrán ahora un duelo de máxima expectación.

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Porque enfrente estarán Juan Lebrón y Augsburger, que vienen sobreviviendo a una auténtica montaña rusa. En octavos tuvieron que salvar una bola de partido ante Barahona y Sánchez y, ya en cuartos, superaron a Momo González y Lucas Campagnolo por 6-3 y 7-6 (4). Lebrón y Augsburger se mantienen así con vida y buscarán ahora dar otro golpe sobre la mesa ante Coello y Tapia.