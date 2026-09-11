Gerard Piqué: "Carles Puyol es como un hermano, me recibió con los brazos abiertos y la relación que tuvimos desde el principio fue muy buena. Nos complementaban muy bien, hacíamos una pareja de centrales muy buena"

Pasarán los años y será difícil volver a ver una pareja de centrales como la que formaron Gerard Piqué y Carles Puyol en el FC Barcelona, pero también en la selección española de fútbol. Los dos jugadores se complementaban a la perfección, pues el de La Pobla de Segur aportaba liderazgo, intensidad y garra, mientras que Piqué destacaba por su salida de balón.

La relación entre ambos iba más allá de los terrenos de juego, ya que Puyol siempre protegió al actual presidente de la Kings League, hasta el punto de que cuando Piqué decidió colgar las botas no se lo podía llegar a creer. "Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré contar que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero amigo".

Piqué también ha hablado en repetidas ocasiones de cómo es su relación con el excapitán del equipo culé. Una de ellas fue cuando alcanzó los 600 partidos con la camiseta azulgrana, donde el club le entrevistó en el Museo del Barça con el objetivo de conocer más de cerca su trayectoria, entre otros temas.

El exjugador del Barça reconoció que uno de sus mejores amigos durante sus años en el fútbol fue Puyol. Además, no dudó en decir que es más que "un hermano".

Gerard Piqué y Carles Puyol, en un restaurante / X

"Me recibió con los brazos abiertos y la relación que tuvimos desde el principio fue muy buena. Nos complementaban muy bien, hacíamos una pareja de centrales muy buena. Si no fuera por su lesión, hubiésemos jugado más años juntos", aseguró.

Gerard Piqué y Carles Puyol celebrando un título / FC Barcelona

Piqué confesó el motivo por el que es tan culé

Por otro lado, Piqué comentó cómo vivió su regreso en 2009: "Era cumplir un sueño. El sueño. Haberme marchado con 17 años, pero volver con 21... me quedaba mucha carrera y era el paso definitivo para quedarme aquí, intentar hacer carrera y retirarme aquí. No me imaginaba todo lo que vendría después".

Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona / Archivo

Uno de los partidos que jamás olvidará fue el 2-6, debido a que "conseguimos uno de los resultados más icónicos de la historia, marcando uno de mis goles preferidos en mi primer Clásico en el Santiago Bernabéu".

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También, confesó el motivo por el que es tan culé: "Mi abuelo me hizo socio al nacer, y me inculcó esta pasión y este barcelonismo. Toda la familia somos muy culés. El contexto ayuda mucho, y la familia es clave para tener éxito y tener una carrera larga y exitosa. Pasas por momentos buenos y no tan buenos, y tener gente al lado que te ayuda al día a día y están contigo, es muy importante. Me ayudan muchísimo a conseguirlo todo".