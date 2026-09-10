Maldini lo tiene claro: "Es el jugador más determinante del momento"

Julio Maldonado "Maldini" lo tiene claro: Raphinha es actualmente el futbolista más determinante y en mejor estado de forma del fútbol mundial.

El analista ha destacado el espectacular inicio de temporada del brasileño, aunque ha querido dejar claro que no está diciendo que sea el mejor jugador del planeta, sino que su rendimiento actual está por encima del de cualquier otro.

Ocho goles en cinco partidos

Los números explican buena parte de la afirmación. Raphinha suma ocho goles y una asistencia en cinco encuentros, participando directamente en nueve tantos del Barcelona. Además, ha marcado en todos los partidos disputados.

Raphinha / SPORT

El brasileño anotó dos goles y dio una asistencia contra el Elche, marcó frente al Athletic Club, volvió a hacer un doblete ante el Rayo Vallecano, vio puerta contra el Valencia y firmó otros dos tantos frente al Feyenoord.

Maldini pone el foco también en los minutos jugados: 390 minutos y ocho goles, una producción goleadora extraordinaria que, según el analista, será prácticamente imposible de mantener durante toda la temporada.

En Liga, Raphinha lleva seis goles en 13 disparos, con ocho remates entre los tres palos.

Mucho más que un '9'

Para Maldini, sin embargo, Raphinha está aportando mucho más que goles. El brasileño se ha convertido en la solución del Barcelona para una posición de delantero centro que el club no pudo reforzar con un '9' de primer nivel europeo.

El atacante no juega como un delantero centro clásico. Se mueve constantemente, aparece entre líneas y, sobre todo, busca continuamente la espalda de los defensores.

"Raphinha es una máquina de tirar desmarques, uno tras otro", explica Maldini. Aunque muchos de esos movimientos no terminan con un pase hacia el delantero, obligan a los centrales a retroceder y generan espacios para el resto del equipo.

Una amenaza constante al espacio

El analista considera que una de las grandes virtudes de Raphinha es su capacidad para atacar la profundidad una y otra vez. Contra defensas adelantadas, sus movimientos pueden provocar situaciones de uno contra uno ante el portero.

Raphinha empieza marcando terreno en la clasificación de máximos goleadores de la Champions League / Europa Press

También destaca su inteligencia para controlar el fuera de juego. En numerosas jugadas parte ligeramente adelantado, pero sabe retrasar su posición en el instante adecuado para quedar habilitado y volver a atacar el espacio.

Para Maldini, esa insistencia convierte al brasileño en un auténtico "martillo pilón" para las defensas rivales.

El colectivo también explica sus cifras

Maldini reconoce que las estadísticas de Raphinha también son consecuencia del gran funcionamiento del Barça. El equipo está generando numerosas ocasiones y cuenta con futbolistas decisivos en todas sus líneas.

El analista destaca especialmente el impacto de Rodri, que ante el Feyenoord completó 98 acciones y tuvo un 97% de acierto en los pases. Su presencia permite además que Pedri tenga mayor libertad para jugar entre líneas, una zona en la que puede resultar especialmente peligroso.

También sobresale Lamine Yamal, que continúa en un estado de forma extraordinario y volvió a marcar ante el Feyenoord, esta vez de falta directa.

La importancia de Rodri y Bernal

Otro de los aspectos tácticos que analiza Maldini es la decisión de Hansi Flick de juntar durante un tramo del encuentro a Rodri y Bernal.

Marc Bernal contra el Rayo Vallecano / Valentí Enrich

La clave estuvo en que Rodri actuó como pivote y Bernal ocupó una posición más adelantada, permitiendo al Barcelona tener más jugadores cerca del área rival sin perder la protección del centrocampista español.

Según Maldini, esta fórmula puede ser especialmente útil ante equipos que se encierran atrás, ya que Rodri permite adelantar a otros futbolistas y aumentar la presencia ofensiva.

"El jugador con mayúsculas"

El dominio del Barça frente al Feyenoord volvió a reflejarse en las estadísticas: 71% de posesión, 21 remates y nueve disparos entre los tres palos, por solo dos tiros a puerta del conjunto neerlandés.

Maldini admite que el Feyenoord no es uno de los grandes equipos europeos, pero considera que eso no resta valor al momento del Barcelona ni al rendimiento de Raphinha.

El analista insiste en que no afirma que Raphinha sea el mejor jugador del mundo. Jugadores como Mbappé o Lamine Yamal pueden tener, en su mejor versión, un nivel superior. Su argumento es otro: por estado de forma y capacidad de decidir partidos, nadie está siendo más determinante ahora mismo.

"Por momento de forma, me parece que está siendo espectacular", concluye Maldini, convencido de que Raphinha se ha convertido en "el jugador con mayúsculas del fútbol mundial" en este inicio de temporada.