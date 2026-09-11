Perico Delgado (66 años): "Hay que conocer a Miguel Induráin. Aunque para la gente es muy distante, el tipo es un pedazo de pan. Es un gran compañero"

Perico Induráin y Miguel Induráin cambiaron para siempre la historia del ciclismo español. Si bien es cierto que no fueron los primeros ni los últimos ganadores nacionales de una Gran Vuelta, segoviano y navarro coexistieron durante finales de los 80 y principios de los 90 para pasarse el testigo como dominadores absolutos del pelotón en aquella época.

A pesar de que Perico tuvo que dar un paso al lado ante la irrupción de Induráin, esta cesión de galones no enturbió en absoluto la relación entre ambas leyendas. El segoviano rescató algunas anécdotas interesantes en una entrevista para El Confidencial con motivo de la publicación de su biografía.

El cambio de roles en el Banesto llegó en el Tour de 1991, edición en la que llegaría la primera de las cinco victorias del navarro. Este se produjo de forma orgánica en una jornada en la que Perico sucumbió e Induráin se enfundó el codiciado amarillo.

Perico Delgado y Miguel Induráin, compañeros en el Banesto / EFE

"Aquel día, Induráin fue el mejor de la etapa con diferencia y yo llegué bastante rezagado. Cuando acabé, me quedaba el último sector, el de la prensa. Y no sabía qué decirles. “Perico, ¿estás contento?”, fue la primera pregunta. “¿Tú qué crees?”, le respondí. “¿No estás contento de que Induráin se haya puesto de amarillo?”. Yo iba con mi pesar de haber fallado ese día y no me apetecía dar la cara. Todos empezaron a hablar de Miguel y fue una liberación", confesó Perico.

Al ser preguntado por este cambió, Perico respondió con contundencia y seguridad. "Lo llevé muy bien. Hay que conocer a Induráin. Aunque para la gente es muy distante, el tipo es un pedazo de pan. Es un gran compañero. Lo había demostrado mil veces antes, así que, cuando cambiaron las tornas, no me costó trabajo alguno apoyarlo. La transición fue muy sencilla porque él gestionó las cosas a su manera".

Induráin, en una imagen del Tour de 1991 / ARCHIVO

El paso del testigo a Induráin pudo animar a Perico a cambiar de equipo, pero no fue así. "En esa época el ciclismo había empezado a ser moderno. Yo venía de otro ciclismo, del de tener dos bicicletas para toda la temporada: tenías en casa la bici con la que competías y otra de reserva para entrenar. Yo creía que Banesto me iba a abrir las puertas, pero en su lugar me hicieron sentir muy arropado. Me mantuvieron las condiciones y me dijeron que querían que me quedase porque era parte de la historia del equipo y para ayudar a Induráin".

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Al ser preguntado sobre si esperaba que Induráin se convertiría en la leyenda que es a día de hoy, Perico no tuvo ninguna duda. "Sí, sí... Hombre... nadie pensaba que fuese a resistir tan bien la alta montaña; él mismo tenía muchos miedos. En el Tour 90, a Miguel le ofrecieron compartir galones conmigo y él dijo que no, que el líder era Perico. Se le hacía muy larga la tercera semana de la carrera y no confiaba en llegar hasta el final. Pero, en el momento en el que resolvió una tercera semana y se empezó a ver fuerte, tú fíjate".