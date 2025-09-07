Golpe sobre la mesa de Àlex Márquez en el Circuit

Àlex Márquez aplazó el primer 'match ball' de su hermano Marc por el título llevándose la victoria en el Gran Premio de Catalunya, con un renta de más de un segundo sobre el del Ducati oficial. El menor rompía así la racha de 105 días de Marc sin bajarse de la primera posición del podio y sumaba su segunda victoria en el Mundial tras la conseguida en Jerez. Enea Bastianini completó el podio en un buen fin de semana para KTM. Pecco Bagnaia salvó los muebles y firmó una gran remontada desde la 21ª posición hasta la séptima final.

Las bases de la carrera se asentaron ya desde los primeros giros, con Marc Márquez superando al 'poleman' su hermano Àlex a las primeras de cambio. Por detrás, Pedro Acosta, con neumático blando detrás se colaba en la tercera plaza.

También aprovechaba la salida Pecco Bagnaia, metiéndose duodécimo tras partir del puesto 21. Antes de superar la segunda vuelta, Bezzecchi se iba al suelo y Fabio DiGiannantonio seguía su estela aunque, a diferencia del de Aprilia, pudo seguir en competición, pese a tener que abandonar a diez para el final.

Transcurridas cuatro vueltas, Àlex le devolvía la moneda a su hermano y le superaba. Con mejor ritmo, pronto abría una pequeña brecha, especialmente en zonas como la del Estadi. Por detrás, Bastianini se unía a la batalla formando un triplete de aspirantes al podio. Peor le iba a otra KTM, la de Brad Binder, que se iba al suelo y quedaba fuera de carrera.

Con Àlex destacado marcando vuelta rápida, Marc subió también el ritmo para evitar que los dos de KTM pudieran enseñarle rueda. Ambos se enzarzaban en su lucha particular, lo que permitió al de Cervera despegarse de la presión de las motos naranjas.

Batalla de dos

Fue Bastianini, bajo la atenta mirada de un sonriente Gunther Steiner (nuevo dueño del Tech3), el que se llevó la primera batalla y tras superar a Acosta, volvió a poner su objetivo en Marc, recortando décima a décima. Pero el de Cervera tenía también bien fijado su objetivo, que no era otro que dar caza a su hermano, que no tardó en sentir el rugido a su espalda de la Ducati roja.

A cinco para el final, 'La Bestia' se descolgaba ya de cualquier batalla, rodando en tierra de nadie en una cómoda tercera plaza, mientras los Márquez se jugaban la victoria. Estaba prohibido cometer errores y tocaba pensar en los puntos. Entre tanto, se acababa de certificar el domingo negro del Pertamina Enduro VR46 con la caída de Morbidelli.

Ya en el tramo final, el gesto de Davide Tardozzi lo decía todo. Marc no tenía más, indicaba el capo italiano, y tocaba conformarse con la segunda plaza. Àlex fue aumentando su renta poco a poco hasta pasar a casi al segundo y medio. Un renta más que suficiente para cruzar la recta de meta en primera posición y sumar 25 puntos que le mantienen en la lucha por el título.