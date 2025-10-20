Guardiola, sobre el Villarreal-Barça en Miami: "Es una pregunta para el señor Tebas"

El Manchester City regresa a la Champions League con la complicada visita al Villarreal. Para este importante partido de la máxima competición continental, Pep Guardiola no podrá contar con Rodri por sus nuevos problemas físicos. Teniendo en cuenta esta baja, el técnico catalán podría optar por Nico González en esa demarcación.

En la rueda de prensa previa el duelo contra los 'groguets', Guardiola elogió el trabajo que está realizando Nico: "Tengo la sensación de que está mejorando cada vez más. A veces no es fácil llegar a un club nuevo y jugar con un estilo diferente al que quizás se jugaba en el pasado. Pero estamos muy contentos con su comportamiento y estoy seguro de que mejorará cada vez más, mes a mes, año a año, porque es muy fácil de entrenar, de mente abierta y un chico encantador. Su madre y su padre tienen que estar muy orgullosos de cómo es como ser humano y como jugador".

Nico González, durante el partido de Premier League contra el Arsenal / EFE

Además, el de Santpedor se mostró deseoso por ver a Nico trabajando junto al que fuera Balón de Oro en 2024: "Ojalá Rodri vuelva para entrenar más a menudo con él. Jugando junto a un jugador de la talla de Rodri siempre mejoras". No obstante, no pretende que se convierta en el nuevo Rodri: "Tiene que ser él mismo. Cuando juegas con jugadores de élite, siempre aprendes. Si eres abierto y ves cómo puedo mejorar mi juego, siempre aprendes. Pero Nico tiene que ser Nico".

Sobre la mejora en los últimos partidos, Guardiola señaló que "hemos marcado mucho, creado muchas ocasiones claras y encajado pocos goles". "Pero mañana [contra el Villarreal] es otra prueba. Tengo la sensación de que cada partido es mejor que el anterior e intento ser peor que el siguiente. Siempre es así en esta parte de la temporada, no lo define todo. Hablamos mucho sobre qué podemos hacer mejor, analizamos mejor las situaciones, y estamos en ello", agregó.

Pep Guardiola durante el partido del Manchester City ante el Brentford / AP Photo/Alastair Grant

En ese sentido, también se expresó con grandes elogios hacia Rayan Cherki, aunque puntualizó en qué aspectos debe mejorar: "Es uno de los grandes talentos que he visto en mi carrera, técnicamente e individualmente. La pregunta es cómo se adapta a lo que queremos hacer, cómo interpreta cada acción. Empezó muy bien en el Mundial de Clubes, pero después de unas semanas de descanso y paso a paso... Tengo la sensación de que la mayoría de las veces, no siempre, el balón le llega y la situación mejora. Pero no siempre tiene que jugar haciendo cosas excepcionales. Tiene que jugar simplemente al fútbol".

Por último, Guardiola fue preguntado por el Villarreal - Barça de LaLiga que se disputará en Miami. "La pregunta es para el señor Tebas, no para mí. No tengo nada que decir al respecto", expresó.