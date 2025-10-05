Rodri tranquiliza con su lesión: "No creo que sea mucho"

El Manchester City cumplió en casa del Brentford con una victoria por la mínima, pero lamentó la lesión de Rodri Hernández. Por suerte, el español no tuvo dolencias en su rodilla tocada, sino que se trató de una lesión muscular en los isquiotibiales.

Tras el partido, Rodri salió en zona mixta a hablar con los medios presentes como EFE y aseguró que está "bien, no muy preocupado".

"Es verdad que me ha dado un pequeño pinchazo. He alargado un poco más el isquio de lo debido, pero no creo que sea mucho", dijo, con una venda en la pierna derecha.

Rodri también confirmó que se perderá los partidos de España contra Georgia y Bulgaria: "Seguro que no, porque es ahora el parón, pero creo que para el partido después del parón... Ese es el objetivo".

Por su parte, el entrenador 'cityzen', Pep Guardiola, estimó el tiempo de baja en unas "dos o tres semanas. Es muscular. Por supuesto que no quiero perderlo ni un poco, pero es una pena porque es un jugador muy importante".

"Intentamos cuidar de él, pero es lo que hay", añadía, recordando las críticas que recibió por sustituirse ante el Mónaco. "Me encantaría tener a Rodri cada tres días, pero después de un año, si ocurre todo el tiempo, resulta muy exigente. Por eso intentamos ser cuidadosos, jugar entre 60 y 65 minutos, pero no se puede hacer más".