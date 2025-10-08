¡Ya es oficial! El Villarreal - Barça se jugará en Miami

¡Se terminó la intriga! Javier Tebas ha confirmado que el Villarreal - FC Barcelona de Liga se jugará en Miami el próximo 20 de diciembre y ya está todo cerrado.

El presidente de LaLiga lo confirmó en una conferencia realizada en Estados Unidos en el Sports Summit USA 2025. Desde hace años, la Liga quería enviar algún encuentro de la competición a los Estados Unidos, siguiendo un modelo similar al que se utiliza en otros deportes como la NBA en el baloncesto.

"Yo creo que, a falta de algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado. Y poder decir que el próximo sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga. Villarreal - FC Barcelona, un partido con puntos en juego que en vez de jugarse en el estadio de La Cerámica se jugará en el Hard Rock de Miami", anunció Tebas.

Tras el anuncio de Tebas, la AFE (asociación de futbolistas españoles) reaccionó y convocó para los próximos días una reunión con todos los capitanes de Primera División para debatir el encuentro en Miami. La reunión con los capitanes se hará en Madrid y la AFE ha decidido invitar a representantes de LaLiga, el Barça y el Villarreal para que puedan informar a los otros presentes.

El Villarreal se ofreció en su momento a compensar a sus abonados ofreciéndoles pagar el viaje a Miami para ir a animar a su equipo. El duelo se iba a jugar en La Cerámica, por lo que los 'groguets' serán locales en el Hard Rock.

Comunicados oficiales

Pocos minutos tras las palabras del presidente de LaLiga, la cuenta de la competición anunció oficialmente el encuentro en Miami acompañado de unas declaraciones de Joan Laporta y Fernando Roig, presidente del Villarreal.

"Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LALIGA la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el Club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona. Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en un mercado clave como EE.UU. Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel", anunció Laporta.

Por su parte, Fernando Roig también se alegró por la noticia: “Es una oportunidad histórica para seguir creciendo y ganar visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos. Con esta iniciativa podremos llegar a aficionados de otras partes del mundo y seguir expandiendo la marca tanto del club como de LALIGA. Sabemos que nuestros abonados se verán afectados por jugar este partido en el extranjero, por lo que implementaremos medidas importantes para compensarlos. Confiamos en que será una gran experiencia.

Luz verde de la UEFA

El pasado lunes, el Comité Ejecutivo de la UEFA comunicó que el encuentro en Miami entre Villarreal y FC Barcelona puede disputarse. La UEFA había recibido la solicitud de la Federación Española para que este partido pudiese jugarse fuera de España, así como otra petición de la Federación Italiana para que el partido entre el Milan y el Como se pudiese disputar en Perth el 6 de febrero de 2026. Ahora, todo apunta a que seguramente esta temporada veremos un partido de la Liga por primera vez en Estados Unidos.