Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
Consulta como quedan los enfrentamientos de los 36 equipos que participan en la fase liga de la Champions League
La Champions League 2025/26 ultima los detalles para su esperado pistoletazo de salida. Una vez realizado el sorteo de la fase liga, los 36 participantes ya conocen cuáles serán sus primeros pasos en busca del preciado trofeo continental.
El PSG afronta la 71ª edición de la máxima competición europea como vigente campeón y, si bien es cierto que forma parte de la lista de favoritos, no lo tendrá fácil para revalidar el título. FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Inter, Bayern de Múnich o Atlético, entre muchos otros, aspiran ocupar el trono de los parisinos.
Más allá de los grandes nombres que participan en la Champions, uno de los grandes alicientes de este año son los tres debutantes. El Kairat Almaty de Kazajistán, el Pafos FC de Chipre y el Bodø/Glimt de Noruega afrontan su estreno en la élite europea con la ilusión de dejar una buena imagen y, si es posible, alcanzar la siguiente fase de la competición.
En SPORT, puedes consultar los ocho partidos que deberá disputar cada uno de los 36 participantes de la Champions League a lo largo de la fase liga.
- Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsella, Galatasaray, Qarabag
- Arsenal: Bayern Múnich, Inter, Atlético, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almany, Athletic Club
- Atalanta: Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia Praga, Marsella, Athletic Club, Union Saint-Gilloise
- Athletic Club: PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting CP, Slavia Praga, Qarabag, Newcastle
- Atlético de Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Union Saint-Gilloise, Galatasaray
- Bayer Leverkusen: PSG, Manchester City, Villarreal, enfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhague
- Bayern Múnich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting CP, PSV, Union Saint-Gilloise, Pafos
- Benfica: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Nápoles, Ajax, Qarabag, Newcastle
- Bodo Glimt: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético, Tottenham, Slavia Praga, Mónaco, Galatasaray
- Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/limt, Tottenham, Athletic Club, Copenhague
- Brujas: FC Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting CP, Mónaco, Kairat Almaty
- Chelsea: Bayern Múnich, FC Barcelona, Benfica, Atalanta, Nápoles, Ajax, Pafos, Qarabag
- Copenhague: Borussia Dortmund, FC Barcelona, Leverkusen
- Eintracht Frankfurt: Liverpool, FC Barcelona, Atalanta, Atlético, Tottenham, Nápoles, Galatasaray, Qarabag
- FC Barcelona: Chelsea, PSG, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague, Newcastle
- Galatasaray: Liverpool, Manchester City, Atlético, Frankfurt, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Mónaco
- Inter de Milán: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almany, Union Saint-Gilloise
- Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting CP, Bodo/Glimt, Pafos, Mónaco
- Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Brujas, Arsenal, Olympiacos, Sporting CP, Pafos, Copenhague
- Liverpool: Real Madrid, Inter, Atlético de Madric, Frankfurt, PSV, Marsella, Qarabag, Galatasaray
- Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Nápoles, Bodo/Glimt, Galatasaray, Mónaco
- Mónaco: Manchester City, Real Madrid, Juventus, Brujas, Tottenham, Bodo/Glimt, Galatasaray, Pafos
- Nápoles: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting CP, PSV, Qarabag, Copenhague
- Newcastle United: FC Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusem, PSV, Marsella, Athletic Club, Union Saint-Gilloise
- Olympiacos: Real Madrid, FC Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat Almaty
- Olympique Marsella: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting CP, Newcastle, Union Saint-Gilloise
- Pafos: Bayern Múnich, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Mónaco, Kairat Almaty
- Paris Saint-Germain: Bayern Múnich, FC Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle, Athletic Club
- PSV Eindhoven: Bayern Múnich, Liverpool, Atlético, Leverkusen, Nápoles, Olympiacos, Union Saint-Gilloise, Newcastle
- Qarabağ: Chelsea, Liverpool, Frankdurt, Benfica, Ajax, Nápoles, Copenhague, Athletic Club
- Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco, Kairat Almaty
- Slavia Praga: FC Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo/Glimt, Tottenham, Athletic Club, Pafos
- Sporting de Portugal: PSG, Bayern Múnich, Brujas, Juventus, Marsella, Nápoles, Kairat Almaty, Athletic Club
- Tottenham Hotspur: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Copenhague, Mónaco
- Union Saint-Gilloise: Inter Bayern Múnich, Atalanta, Atlético, Marsella, PSV, Newcastle, Galatasaray
- Villarreal: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague, Pafos
La fase liga de la Champions League 2025/26 dará el pistoletazo de salida el próximo 16 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de enero, momento en el que se disputará de forma unificada la última de las ocho jornadas que componen esta primera fase de la competición.
Tal como sucedió en la edición anterior, la fase liga cuenta con un sistema único de clasificación, dejando atrás la tradicional fase de grupos. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.
