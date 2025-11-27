La moneda de 2 euros que alcanza los 19.000€ en eBay: así es y por qué vale tanto

Ya sabéis cómo funciona esto de las monedas y el mundo de la numismática: algunas circunstancias elevan el precio de las monedas muy por encima de su valor real. Y esto es lo que ha ocurrido con la moneda conmemorativa de 2 euros dedicada al 35º aniversario del Programa Erasmus, que se ha convertido de la noche a la mañana en una de las piezas más buscadas del mercado, especialmente después de alcanzar los 19.000 euros en una subasta de eBay.

Aunque el valor real en circulación de esta moneda es, efectivamente, de 2 euros, en realidad la pieza ha despertado un interés inusual entre coleccionistas y aficionados por su simbolismo y por el reducido número de unidades en alta calidad.

La moneda, acuñada en 2022 por todos los países de la zona euro, representa uno de los proyectos educativos más emblemáticos de la Unión Europea.

El diseño común fue elegido mediante votación público y recayó en el artista francés Joaquín Jimenez, quien combinó la figura de Erasmo de Róterdam con una red de líneas entrelazadas que representa los intercambios académicos y culturales que han marcado a millones de estudiantes europeos.

España emitió en su momento 1 millón de unidades preparadas para circular, además de 12.000 en calidad BU para los eurosets y 5.000 en calidad proof para coleccionistas. Y ojo, estas últimas no se venden por 19.000 euros como la moneda que se ha subastado en eBay: apenas cuestan 30 euros.

Entonces, ¿por qué esta moneda de 2 euros que no es especialmente antigua se ha convertido en una rara avis que cuesta casi 20.000 euros?

La razón la encontramos en un ejemplar listado en eBay cuyo propietario afirma que tiene un error de acuñación. El problema es que la autenticidad y la relevancia del error no se han verificado de forma oficial, por lo que el anuncio ha generado tanta curiosidad como excepticismo.

Esta moneda, que conmemora 35 años de cooperación académica entre las universidades europeas, se ha convertido así en una pieza icónica, aunque todavía falte lo más importante: comprobar si el error es tal, o es un intento de estafa.