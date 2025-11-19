Subasta de monedas histórica: el centén de oro de Felipe III podría superar los 2 millones en Ginebra

Quizás no hayas tenido constancia hasta la fecha, pero la moneda española más valiosa del mundo es aquella conocida entre los expertos en numismática como centén de oro de Felipe III, una moneda acuñada en 1609 en el Real Ingenio de Segovia bajo el reinado del citado monarca y con un peso de 339 gramos de oro.

Esta semana, dicha moneda vuelve a ser noticia porque sale a subasta en el hotel Mandarin Oriental de Ginebra durante las sesiones que organiza Numismatica Genevensis. Un lote que parte con un precio inicial de dos millones de francos suizos (2,17 millones de euros) tal y como ha confirmado la firma.

Como digo, no es la primera vez que este centén de oro despierta expectación. En 2009, ya marcó un récord histórico para la numismática española al adjudicarse por 800.000 euros, una cifra que quedará muy lejos de las que se prevén en esta nueva subasta.

Numismatica Genevensis espera un fuerte interés por parte de coleccionistas europeos y americanos, sobre todo por el excelente estado de conservación de la pieza, algo poco habitual en monedas con más de 400 años de historia.

¿Y para qué nació una moneda con casi 340 gramos de oro? Como bien imaginas, no circulaba de forma ordinaria. Equivalente a 100 escudos, funcionó a modo de objeto diplomático y de propaganda, condensando el poder y la riqueza de la monarquía hispánica del siglo XVII.

Su mera existencia es casi un accidente histórico: estas piezas, tan ricas en metal, solían fundirse en momentos de crisis para recuperar el oro.

En cuanto a su origen, es otro detalle de lo más interesante puesto que fue acuñada en el Real Ingenio de Segovia, una innovadora fábrica hidráulica del siglo XVI que introdujo técnicas de laminación y prensa de rodillos que podían producir grandes discos, de gran precisión. Así fue como nacieron los cincuentines de plata y los centenes de oro.