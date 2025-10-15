Contundente respuesta de LaLiga a AFE sobre el Villarreal-Barça en Miami

Más leña al fuego sobre el culebrón del Villarreal CF - FC Barça de Miami. LaLiga ha emitido este miércoles un comunicado para responder a la Asociación de Futbolistas Españoles después de que el sindicato haya afirmado que la patronal y los dos clubes implicados "declinaron reunirse el martes 14 de octubre para que los futbolista pudieran conocer toda la información sobre la posibilidad de disputar un partido del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España en los Estados Unidos".

LaLiga ha asegurado en la nota de respuesta que "en ningún momento ha existido una negativa a mantener dicha reunión" y ha argumentado que "una vez constatada la imposibilidad de asistir en la fecha prevista ni de forma presencial, ni telemática, debido a los compromisos de agenda de vital importancia previamente adquiridos e inaplazables", "ha manifestado la plena disposición a participar en el encuentro" y "ha propuesto hasta tres fechas alternativas para facilitar su celebración y garantizar la asistencia efectiva de todas las partes".

"En ningún caso ha existido un plantón ni falta de voluntad por parte de LaLiga. Sino que tal y como se recoge en una de las comunicaciones remitidas por el presidente, la incompatibilidad de agenda fue comunicada de forma inmediata y de buena fe, acompañándose de varias alternativas para su valoración", ha insistido la entidad presidida por Javier Tebas. "AFE, sin embargo, ha mantenido de forma inflexible una fecha señalada unilateralmente", ha denunciado LaLiga para justificar que es el sindicato "quien no ofrece alternativas ni muestra disposición a consensuar".

En un comunicado en el que ha reiterado "su disposición a reunirse en cualquiera de las fechas alternativas ya propuestas o en cualquier otra que la AFE considere adecuada y compatible con las agendas institucionales y las exigencias de la competición", LaLiga ha negado "cualquier vulneración de la Ley 39/2022, del deporte" como había denunciado el sindicato de jugadores: "Afirmar que el proyecto vulnera el artículo 8 del Convenio Colectivo carece de fundamento: no existe impedimento convencional para programar un encuentro en el extranjero, y el régimen de concentraciones y desplazamientos puede organizarse en tiempo y forma compatibles con las obligaciones laborales de los futbolistas, garantizando su descanso, seguridad y condiciones de trabajo".

"LaLiga solicita a AFE que regrese al marco del diálogo útil y constructivo, con respeto a los hechos y a las reglas. La vía para avanzar no es la confrontación pública basada en interpretaciones inexactas, sino la colaboración leal, la búsqueda de soluciones y el trabajo conjunto para asegurar que cualquier iniciativa se implemente con garantías plenas para los futbolistas y en beneficio de todo el ecosistema del fútbol", ha sentenciado el comunicado.