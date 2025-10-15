La AFE carga contra la falta de transparencia en el Villarreal-Barça de Miami

El Villarreal-FC Barcelona se jugará en Miami, tal y como confirmó la Liga la semana pasada. Tras muchos años intentándolo, Tebas consiguió lo que llevaba años buscando: llevar el fútbol español al continente americano. Aunque esta medida no ha contentado a todos los integrantes del mundo futbolístico y ha provocado muchas críticas.

Uno de los que se pronunciaron sobre este encuentro fue David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, en el World Football Summit (WFS) de Madrid. Un evento que reúne estos días a protagonistas de la industria del deporte. Aganzo criticó la transparencia de todo lo sucedido y exigió respeto: "Ayer era la reunión con el presidente de la Liga y con los dos clubes. Hemos hecho todo lo posible para que estuvieran en esta reunión. Lo único que buscamos en esta reunión es esa falta de transparencia que estamos notando. Y al final lo único que estábamos pidiendo, y creo que es de sentido común, es que los trabajadores, los futbolistas, nos den la información para poder ver y saber si el promedio colectivo se cumple".

Uno de los principales puntos de preocupación de la AFE es que se cumplan los artículos del convenio colectivo. "Queremos saber de qué manera se viaja. Tenemos un artículo 8, que no sé si se ha hablado del artículo del promedio colectivo, en el que dicen que los desplazamientos, los compañeros que juegan como locales, tienen 36 horas. Ya es un tema que, sin saberlo y sin tener la información, para mí es dudoso. Les explicamos la cronología de todos los hechos, de las competencias que tuvimos con la liga. No creo que estemos pidiendo nada, no nos ponemos tampoco a la liga en contra. Pero sí ya exigimos que en ese proyecto, por lo menos ya en Miami, que nos puedan dar la información", explicó el presidente.

El cartel promocional del Villarreal-Barça en Miami. / EPC

La AFE se muestra al lado de los jugadores y, a pesar de que el tema principal es el partido en Miami, Aganzo recuerda que hay muchas otras cosas por las que seguir luchando: "Lo único que quiero yo, como presidente del sindicato, es que a mis jugadores se les respete y que se les dé la información de ese proyecto y de todos. Porque no nos vamos a olvidar de 72 horas entre partido y partido, no nos vamos a olvidar de la pretemporada que exigimos con Atlético de Madrid y Real Madrid tras Mundial de Clubes, donde tuvieron muy poco descanso. Hemos pasado un verano en el que han superado nuestros compañeros los 33 grados de temperatura. Son conceptos que, bueno, creo que a los futbolistas, lógicamente, viajar a Europa o a cualquier viaje trasatlántico para luego tener que jugar el sábado, el domingo, en la liga, en esas horas, con todos los viajes, son condiciones laborales que creo que se tienen que estudiar".

La Liga confirmó el Villarreal - FC Barcelona para el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami. Será el primer encuentro de la competición fuera del territorio español y seguirá el modelo que se ha implantado en otras competiciones como la Supercopa de España.