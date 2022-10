Calathes: "No sé porque el Barça prescindió de mí"

El base griego ha lamentado que el equipo azulgrana rescindiera su contrato "Es algo que no me había sucedido en toda mi carrera", reconoció el jugador del Fenerbahce

Nick Calathes tuvo que desvincularse del Barcelona este pasado verano y todavía no lo ha digerido. Sobre todo porque el base griego revela que la decisión del Barça de rescindirle su contrato "es algo que no me había sucedido en toda mi carrera. Fue difícil porque realmente no podía entender lo que estaba pasando", aseguró en una entrevista concedida al medio turco 'S Sport'.

El base se comprometió con el Fenerbahçe y ahora eso le ha ayudado a superar el disgusto: "Estoy contento con el resultado. Todo estaba destinado a suceder y estoy aquí después de todo. Creo que irme de allí y venir aquí fue la decisión correcta para mí. Y creo que encajo bien aquí", aseguró Calathes en la entrevista.

El exjugador del Barça considera que se adaptará mejor al sistema de Dimitris Itoudis que al de Sarunas Jasikevicius: "Como jugador, quieres ser libre. Sobre todo porque ya no tengo 20 años y sé jugar. Allí había un sistema más estricto, controlado por Saras . Pero aquí, el entrenador Itoudis da libertad a sus jugadores. Él confía en ti y cree en lo que harás. Te permite tomar el control del juego”, apostilló el griego.