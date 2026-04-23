La última oportunidad de Mike James para convencer al Barça

El Mónaco - Barça de este próximo viernes (19:30h CET) llega cargado de alicientes. Con el último billete para el Playoff en juego, el conjunto azulgrana tratará de asaltar la Salle Gaston Medecin monegasca para citarse con el Olympiacos en las eliminatorias previas a la gran Final Four de la Euroliga. Una misión que intentará anular un Mike James que buscará el pase a los cuartos de final de la competición europea en uno de sus últimos servicios para el conjunto monegasco, al que abandonará a final de temporada para cambiar de aires.

Ante esa mudanza afirmada por el jugador meses atrás, en el horizonte planea un escenario bastante inexplicable para prácticamente todo el mundo, como es su posible fichaje por el Barça. Una llegada que, en caso de producirse, estaría avalada por un Xavi Pascual cuya relación con el jugador es muy positiva tras la experiencia que compartieron en el Panathinaikos años atrás.

Pascual y Mike James, en su etapa en el Panathinaikos / Panathinaikos

Unos números increíbles un año más en la Euroliga

A nivel deportivo, James no ofrece ninguna duda de que, a pocos meses de cumplir 36 años, sigue siendo uno de los mejores jugadores de la Euroliga. Promedia 16,7 puntos por partido, encontrándose entre los 10 máximos anotadores de la competición. Además, el de Portland es el segundo máximo asistente del torneo, con 6,5 asistencias por encuentro que le consolidan como un perfil élite tanto en anotación como en dirección de juego.

Esta temporada, en los dos partidos en los que se ha enfrentado al Barça, James ha promediado 17,5 puntos y tres asistencias en los dos triunfos del equipo monegasco. Y el '55' de Mónaco llegará a la cita ante el equipo azulgrana habiendo sido el líder de los suyos en la derrota del pasado martes en el OAKA. Pese a caer ante Panathinaikos por 87-79, James firmó 25 tantos, repartió siete asistencias y capturó cinco rebotes para 27 créditos de valoración.

Mike James, ante Nico Laprovittola / Euroleague

Prácticamente sin descanso en el OAKA

El director de juego únicamente estuvo un minuto y 48 segundos en el banquillo, exhibiendo buen fondo físico. Lo necesitará si quiere batir al conjunto azulgrana en el primero de los dos partidos que afrontará el Mónaco en menos de 24 horas, ya que el sábado (18:30h CET) tienen la final de copa francesa ante el Le Mans.

Su nombre aparece como una oportunidad de mercado, puesto que uno de los jugadores más determinantes en el baloncesto europeo llegaría a coste cero, si bien es cierto que sus derechos en competición ACB corresponden a Baskonia y tocaría negociar compensación con el club vitoriano. Ahora bien, las dudas sobre su llegada son más que lógicas y razonables. De entrada, la cuestión de la edad, e incorporar otro perfil veterano, en la línea de algunas incorporaciones llevadas a cabo el pasado verano como las de Tornike Shengelia y Will Clyburn.

Mike James podría ser uno de los rostros nuevos del Barça la próxima temporada / Euroleague

Y después, todos los asuntos extradeportivos que vienen acompañando a James a lo largo de su ya dilatada trayectoria en el baloncesto europeo. James ha tenido problemas con prácticamente todos los entrenadores que le han dirigido, más allá de otros incidentes con compañeros, como el que vivió meses atrás con Elie Okobo durante el partido de Euroliga ante el Fenerbahçe. Todas las virtudes deportivas que tiene el jugador vienen acompañadas de una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento tal y como nos demuestra la experiencia.

La confección de la plantilla azulgrana

En todo caso, y con parte del juego interior cerrado de cara a la próxima temporada, la secretaría técnica azulgrana debe mover ficha con la dirección de juego, ya que, a día de hoy, ni Tomas Satoransky ni Nico Laprovittola han recibido una oferta de renovación de cara al siguiente curso. Y ahí aparecerá James para intentar convencer al Barça, si es que no lo ha hecho ya de manera definitiva.