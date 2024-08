TVE cambia la fecha de emisión de 'La promesa'

'La Promesa' es una serie de televisión española ambientada en Córdoba en el año 1913. La ficción se estrenó a principios de enero de 2023 y tanta ha sido su acogida por el público, que RTVE ha renovado por 250 entregas más. Los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 17:30 horas en TVE.

Jana salva a Manuel, hijo de los Marqueses de Luján, y como agradecimiento, consigue un trabajo en el palacio de La Promesa. El objetivo de la joven es vengarse de la muerte de su madre hace quince años, además de localizar a su hermano desaparecido.

Este jueves 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen. Es por ese motivo que, al ser festivo nacional, TVE se ha visto obligada a modificar la emisión de la ficción, y en su lugar se emitirán dos películas: 'Siempre a mi lado' y 'El galope salvaje'.

Cuándo se emitirá el próximo capítulo y qué ocurrirá

Por tanto, el viernes 16 de agosto se emitirá el próximo capítulo en el que veremos como Catalina le hace una propuesta a Pelayo con ánimo de reencontrarse como pareja, pero decirlo es más fácil que hacerlo.

Simona sigue haciendo esfuerzos titánicos para ayudar a su hija, pero una negativa de los jefes del servicio pone a Virtudes en jaque. Martina se ha librado del convento, pero eso no impide que Lorenzo siga hurgando en la herida, forzando a Ayala a hacer una sorprendente revelación respecto al veneno.

Las dudas que arrastra Margarita salen a la luz y expresa sus sentimientos encontrados sobre el conde. María Fernández y Salvador siguen dando la sensación de no estar demasiado motivados con su posible boda, y un despiste del lacayo hace que surjan aún más dudas. Manuel no duda a la hora de involucrarse en el asunto de Pía. Jana y él tienen la determinación de saltarse los planes establecidos y visitarla en la cueva.