Una imagen desata el caos sobre el estado de salud de Sara Carbonero

No está siendo un inicio de año nada fácil para la periodista Sara Carbonero, expareja de Iker Casillas. El 2 de enero tuvo que acudir de urgencias a un hospital de Lanzarote, mientras disfrutaba de unos días de vacaciones tras sufrir un fuerte dolor abdominal que requirió una intervención quirúrgica inmediata.

La televisiva tuvo que quedarse ingresada más de 11 días, algunos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Tras salir del hospital de Lanzarote, Carbonero viajó hasta Madrid para seguir con su recuperación.

Un mes después, la toledana rompió su silencio y explicó todo lo que había sufrido: "Hace apenas un mes entré a un quirófano llena de incertidumbre y entonces habría firmado poder estar como estoy hoy. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón. Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma".

Con el escrito, la periodista puso punto final a todas las especulaciones que giraban en torno a su estado de salud, aunque ayer volvió a generar preocupación entre sus seguidores al publicar un 'storie' en Instagram.

La expareja del exjugador del Real Madrid compartió una imagen, en la que recomendaba el libro 'Nadie se opone a la noche', una obra literaria escrita por Delphine de Vigan. Esto no fue lo que sorprendió a sus seguidores, sino un detalle que aparecía en la fotografía, algo que generó diversas especulaciones sobre su estado de salud.

El 'storie' de Instagram de Sara Carbonero / Instagram

Algunos seguidores de Carbonero notaron que llevaba una pulsera blanca similar a las que se usan en los hospitales para identificar a los pacientes.

Además, el lugar donde se encontraba al momento de tomar la foto refuerza la teoría de que podría estar en una sala de espera de un centro médico. Algunos usuarios dicen que la periodista podría haber vuelto a recaer, aunque otros apuntan que la pulsera puede ser de cualquier otra cosa.

Hasta el momento, la ex de Iker Casillas no se ha pronunciado al respecto sobre la imagen que ha generado tanto ruido mediático, en la que alerta sobre su estado de salud.