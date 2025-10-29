La hija de Guti expone a su padre y destapa toda la verdad: "No tengo que perdonar nada"

Zayra Gutiérrez, hija del exfutbolista José María Gutiérrez 'Guti' y de la presentadora Arantxa de Benito, vuelve a estar en boca de todos. Desde pequeña ha estado en el punto de mira y Telecinco no perdió la oportunidad de contar con ella para la edición de Supervivientes 2024, siendo su gran primera aparición en televisión.

Después de su paso por 'Supervivientes', la joven tomó una decisión radical: centrarse en las redes sociales y en su papel como madre. Un año más tarde, la hija de Guti ya ha dejado de lado el mundo de las redes sociales por el acoso que lleva recibiendo en los últimos meses.

Zayra, quien estuvo presente en el programa 'El tiempo justo', presentado por Joaquín Prat, comentó que "necesito un descanso" de las redes sociales, debido a que "ahora mismo no estoy a gusto".

"No quiero ni me interesa ver la vida de nadie y tampoco quiero exponer la mía", explicó en Telecinco. Una decisión que le costó tomar, pero que no tiene dudas de que es lo mejor que puede hacer para evadirse de los comentarios negativos.

No fue el único tema por el que acudió a 'El tiempo justo', ya que también habló sobre la relación que mantiene con sus padres. El programa recordó que su madre fue hace seis años a televisión para explicar que "un padre que ve a sus hijos 4 días al mes es muy complicado que les eduque".

Además, dejó entrever que Zayra no tenía ningún tipo de relación con su padre: "Mi hijo va encantado a casa de su padre y a mi hija no le apetece tanto ir. Esto empieza desde que empezó su relación con Romina. Él no se preocupa".

La hija de Guti reconoció que no le gustaron para nada las declaraciones de su madre y dejó claro su buena relación con el ex del Real Madrid: "Yo no tengo que perdonar nada porque yo con mi padre me llevo muy bien. Cuando me ponéis estos vídeos de mi madre hablando es incómodo porque no me gusta tampoco verla hablar así".

Sobre la infancia que vivió al lado de su padre, Zayra fue clara: "Si mi padre no ha estado presente, y lo he dicho en varios programas de televisión, ha sido por el trabajo que ha tenido. Ha sido futbolista".