Mats Wilander, exleyenda del tenis (61 años): "Roger Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz"

La abrupta separación entre Carlos Alcaraz y el que era su entrenador, Juan Carlos Ferrero, no se acabó de entender en algunos sectores del circuito. A puertas del Open de Australia, donde conoceremos el cuadro final este mismo jueves 15 de enero, las declaraciones en torno a la preparación del murciano siguen dando mucho qué hablar.

El último a sumarse ha sido el legendario Mats Wilander. Ganador de siete Grand Slams, tres de ellos en Melbourne, el sueco reconoció en una entrevista concedida a 'Eurosport' que se sorprendió cuando conoció la noticia de Alcaraz y Ferrero.

"Mi primera reacción fue de sorpresa total. Nunca había visto a nadie trabajar mejor junto que Carlos y Juan Carlos, Estaban hechos el uno para el otro. Juan Carlos había ayudado a Alcaraz a calmarse un poco, a no jugar un tenis loco, sino a jugar un tenis de alto rendimiento. Así que todo lo que han hecho hasta ahora parecía ser la evolución perfecta de la carrera de un tenista. Y de repente, ya no está sucediendo", espetaba el escandinavo.

¿Quién debería entrenar a Alcaraz?

Wilander tiene claro quién debería tomar las riendas de la carrera deportiva del tenista de El Palmar. El nórdico aconseja al murciano que opte por un extenista, a poder ser ganador de Grand Slam, y que se haya caracterizado durante su trayectoria por tener un estilo diferente al que tiene Carlos Alcaraz.

Alcaraz, preparado para estrenarse en 2026 / EFE

"Es muy importante tener a un ganador de Grand Slam a tu lado. Si vas a tener a un exjugador debería ser un ocon un estilo diferente al tuyo. Es decir, cuando hablas de Murray y Carlos Alcaraz hay una similitud en su forma de jugar. Pero si coges como ejemplo a McEnroe y Alcaraz... hay un gran cambio. O, por ejemplo, pongamos a Roger Federer. Estamos hablando de que el suizo es alguien que realmente podría ayudar a Alcaraz a desarrollar un juego con el que no se siente cómodo. Creo que Roger Federer sería el entrenador perfecto para Alcaraz", anunció el tres veces ganador de Roland Garros.

¿Cómo afectará a Alcaraz la ausencia de Ferrero?

El sueco no considera que la marcha de Ferrero vaya a suponer una "gran diferencia" ya que Alcaraz es un jugador "maduro". Sí que puede suponer un cambio a nivel de rutinas, según Wilander: "Tenían que lidiar el uno con el otro todos los días: en los calentamientos, entrenamientos, en las cenas, desayunos, torneos...".