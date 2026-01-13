TENIS
Mats Wilander, exleyenda del tenis (61 años): "Roger Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz"
El extenista sueco, vencedor de siete Grand Slams, se pronuncia sobre quién debería coger las riendas de la carrera deportiva de Alcaraz
La abrupta separación entre Carlos Alcaraz y el que era su entrenador, Juan Carlos Ferrero, no se acabó de entender en algunos sectores del circuito. A puertas del Open de Australia, donde conoceremos el cuadro final este mismo jueves 15 de enero, las declaraciones en torno a la preparación del murciano siguen dando mucho qué hablar.
El último a sumarse ha sido el legendario Mats Wilander. Ganador de siete Grand Slams, tres de ellos en Melbourne, el sueco reconoció en una entrevista concedida a 'Eurosport' que se sorprendió cuando conoció la noticia de Alcaraz y Ferrero.
"Mi primera reacción fue de sorpresa total. Nunca había visto a nadie trabajar mejor junto que Carlos y Juan Carlos, Estaban hechos el uno para el otro. Juan Carlos había ayudado a Alcaraz a calmarse un poco, a no jugar un tenis loco, sino a jugar un tenis de alto rendimiento. Así que todo lo que han hecho hasta ahora parecía ser la evolución perfecta de la carrera de un tenista. Y de repente, ya no está sucediendo", espetaba el escandinavo.
¿Quién debería entrenar a Alcaraz?
Wilander tiene claro quién debería tomar las riendas de la carrera deportiva del tenista de El Palmar. El nórdico aconseja al murciano que opte por un extenista, a poder ser ganador de Grand Slam, y que se haya caracterizado durante su trayectoria por tener un estilo diferente al que tiene Carlos Alcaraz.
"Es muy importante tener a un ganador de Grand Slam a tu lado. Si vas a tener a un exjugador debería ser un ocon un estilo diferente al tuyo. Es decir, cuando hablas de Murray y Carlos Alcaraz hay una similitud en su forma de jugar. Pero si coges como ejemplo a McEnroe y Alcaraz... hay un gran cambio. O, por ejemplo, pongamos a Roger Federer. Estamos hablando de que el suizo es alguien que realmente podría ayudar a Alcaraz a desarrollar un juego con el que no se siente cómodo. Creo que Roger Federer sería el entrenador perfecto para Alcaraz", anunció el tres veces ganador de Roland Garros.
¿Cómo afectará a Alcaraz la ausencia de Ferrero?
El sueco no considera que la marcha de Ferrero vaya a suponer una "gran diferencia" ya que Alcaraz es un jugador "maduro". Sí que puede suponer un cambio a nivel de rutinas, según Wilander: "Tenían que lidiar el uno con el otro todos los días: en los calentamientos, entrenamientos, en las cenas, desayunos, torneos...".
