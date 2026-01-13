¿Cuándo juega Alcaraz su próximo torneo? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Carlos Alcaraz se prepara para su primer gran desafío del año. El tenista de El Palmar, número 1 del mundo, da el pistoletazo de salida a la temporada tenística con la motivación de seguir asentado en la cima del ranking ATP y la voluntad de conquistar los pocos grandes títulos que hasta la fecha se le resisten.

Con la victoria ante Jannik Sinner en la millonaria exhibición de Corea del Sur como único certamen al que se ha presentado en este nuevo año, Alcaraz regresará por todo lo alto al circuito profesional. El murciano se estrenará directamente en el primero de los cuatro Grand Slams de la temporada, que es a su vez el único que no figura en sus vitrinas.

La principal oposición de Carlos Alcaraz en el próximo torneo será, como es habitual, Jannik Sinner. El de San Cándido aterriza en Australia como defensor del título, lo que le añade un punto extra de presión a su participación al tener que defender los 2.000 puntos conseguidos en la edición anterior.

Alcaraz y Sinner afrontan el sorteo del cuadro principal del Open de Australia como principales cabezas de serie / EFE

¿Cuál es el próximo torneo en el que participará Alcaraz?

El próximo torneo en el que participará Carlos Alcaraz será el Open de Australia, primera gran cita del calendario. El de El Palmar acude a Melbourne como líder destacado del ranking ATP y con la motivación de conquistar el único 'Major' que se le resiste.

¿Cuándo empieza el Open de Australia 2026?

La presente edición del Open de Australia 2026 se disputará del domingo 18 de enero al domingo 1 de febreroen el Melbourne Park. Estas fechas comprenden el cuadro principal del torneo, pero las rondas preliminares están en marcha desde el lunes 12 de enero.

¿Dónde ver el Open de Australia 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Open de Australia 2026 se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas que ofrecen la cobertura completa del torneo.

La emisión de los principales partidos de la jornada, entre ellos los de Carlos Alcaraz, correrán al cargo del canal Eurosport 1, mientras que Eurosport 2 pondrá el foco en el resto de representantes españoles tanto en categoría masculina como en categoría femenina.

Otras opciones alternativas para ver el Open de Australia son las plataformas de pago Movistar+, Orange TV y DAZN, cuyos usuarios tendrán acceso al contenido ofrecido por Eurosport y MAX.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.