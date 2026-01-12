Destituido Amorim, el Manchester United teme ahora la marcha de Bruno Fernandes

La destitución de Rúben Amorim ha inmerso al Manchester United en una profunda crisis deportiva e institucional. Poco a poco se van desvelando los motivos de la marcha del entrenador portugués quien, al margen de los pobres resultados sobre el césped, tuvo una batalla dialéctica subida de tono con el director deportivo de la entidad, James Wilcox.

Esa charla caliente supuso un antes y un después en la estancia del luso en Old Trafford, una salida traumática para un técnico que llegó al noroeste inglés a finales de 2024 como el salvador de todos los males de un United que hace años navega a la deriva.

Rúben Amorim, abatido tras caer ante el Everton / Dave Thompson / AP

Bruno se lo piensa

Ahora, según informan varias fuentes desde Inglaterra y Portugal, ese despido podría tener consecuencias en la plantilla. Los jugadores empiezan a temer por el futuro de Bruno Fernandes como 'red devil' y, tal y como reportan medios británicos desde dentro del vestuario, algunos compañeros piensan que su capitán "ha perdido la paciencia" con el club. "Siempre da el cien por cien desde que llegó en 2020, pero Bruno cree firmemente que los propietarios le han decepcionado. La destitución de Amorim no ha ayudado", informa 'The Sun'.

Bruno Fernandes, con el Manchester United / ADAM VAUGHAN / EFE

Cabe recordar que los dirigentes del United intentaron traspasar el pasado verano a Bruno Fernandes a la liga saudí, pero el portugués rechazó un cambio a una competición menor, pese a que le llegaron a ofrecer 200 millones de euros por un contracto multianual.

El capitán medita profundamente su futuro. A sus 31 años considera que todavía tiene nivel para brillar en un gran torneo continental, aunque no tomará ninguna decisión en firme hasta que concluya el próximo Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La selección portuguesa es una de las candidatas al título y prefiere centrarse al cien por cien en la que podría ser su última Copa del Mundo.

A vueltas con el sustituto

Hasta que se contrate a un nuevo técnico que releve a Amorim, Darren Fletcher está actuando como interino en los mancunianos. El United busca un parche hasta final de temporada, donde se lanzará a por un entrenador de primer nivel. Por el momento, Michael Carrick y el noruego Ole Gunnar Solskjaer han sido sondeados para asumir el cargo, pero, a pesar de que las reuniones han trascendido a la prensa, todavía no existe una decisión en firme sobre quién debe sentarse en un banquillo electrificado como el de Old Trafford.