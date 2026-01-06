La millonaria indemnización del United a Amorim

El Manchester United sacudió la Premier League este lunes con la destitución de Rúben Amorim. El club inglés decidió con la etapa del técnico portugués en el banquillo después de una mala racha de resultados, pero, sobre todo, por las tensiones generadas entre el entrenador y el director deportivo del club por todo lo que concierne a los fichajes.

Aunque es cierto que el United no está para tirar cohetes, en estos momentos se encuentra en la sexta posición de la Premier. Lejos de luchar por el título liguero con Arsenal y Manchester City, pero a tan solo tres puntos de las posiciones de Champions. Sin embargo, la irregularidad del equipo sumado a las tensiones generadas con el técnico lo sentenciaron.

Una vez más, las expectativas han terminado por imponerse al trabajo de un entrenador en Old Trafford. Rúben Amorim llegó en noviembre de 2024, tras un destacado paso por el Sporting CP, con la misión de enderezar el rumbo del conjunto 'red devil'. La realidad, sin embargo, estuvo lejos de ese objetivo. El técnico portugués se despide con el único logro de haber alcanzado la final de la Europa League la pasada temporada, un desenlace que además terminó con derrota ante el Tottenham.

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim decepcionado tras el partido ante el Wolverhampton Wanderers / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Otro desastre económico

Este nuevo desastre en el banquillo del United supone otro varapalo económico para el club, puesto que no existe ninguna cláusula que permita una reducción, por lo que el United tendrá que abonar la totalidad de su contrato, previsto hasta 2027, con opción a prorrogarlo un año más. Eso significa una indemnización cercana a los 11 millones de euros, que se suman al desembolso de 11 'kilos' que les costó hacerse con sus servicios el pasado año.

No es la primera vez que el Manchester United desembolsa una auténtica fortuna para despedir a un entrenador. Con esta decisión, el club 'red devil' vuelve a afrontar una elevada indemnización, que se suma a los cerca de 12 millones de euros abonados en su día por la destitución de Erik ten Hag y a otros 4,7 millones pagados a Dan Ashworth.

Los posibles sustitutos

Con Rúben Amorim fuera del tablero, se abre un amplio abanico de posibilidades para ocupar el banquillo 'red devil'. En este contexto, desde Inglaterra vuelve a tomar fuerza el nombre de Xavi Hernández, quien ha manifestado en más de una ocasión su deseo de dirigir en la Premier League. El Manchester United, además, ya ha mostrado interés en contar con sus servicios en el pasado.

Xavi Hernández medita su futuro en los banquillos / Dani Barbeito

No obstante, la lista de candidatos es mucho más amplia. Sin ir más lejos, 'The Sun' señala que el Fulham sigue con atención los movimientos del Manchester United ante el temor de que Marco Silva figure entre los candidatos para suceder a Rúben Amorim. También ha salido a la palestra el nombre Oliver Glasner, actual técnico del Crystal Palace, que todo apunta a que puede salir el próximo verano. Por el momento, se hará cargo de forma interina Darren Fletcher hasta que se haga realidad la llegada de un nuevo técnico.