Mapi León: "A día de hoy, no iré al Mundial"

La central azulgrana fue muy contundente con su postura en una entrevista con RAC1 "Yo no puedo volver, algún cambio tiene que haber"

Pocas futbolistas son tan claras y transparentes como Mapi León, especialmente cuando toca hablar sobre temas incómodos. La central azulgrana habló en una entrevista con RAC1 y dejó claro que "a día de hoy, no estaré en el Mundial".

"Hay muchas cosas que cambiar... Desde que estalló todo hasta día de hoy no tengo la sensación de que las cosas hayan cambiado mucho", explicaba.

"Tú tienes que valorar lo que te vas a perder, son muchas cosas y a veces parece que es fácil quedarse en casa. Yo he estado en la fase de clasificación, yo me he clasificado para el Mundial. Y a día de hoy no voy a ir. Lo que me da pena es que creo que me lo he ganado, creo que merezco estar... Pero es una decisión que debo tomar y mi decisión es clara", añadía.

"Mapi León tiene una manera de vivir y unos valores, y no puedo volver, algún cambio tiene que haber. Si me lo cuentan, veo que hay un plan, que dicen que van a hacer esto y lo otro... Pero yo no lo veo. No digo que no estén haciendo nada, pero para mí es insuficiente", sentenció.