Alexia Putellas se pronuncia sobre su futuro: "Los culés pueden estar tranquilos"

El FC Barcelona Femení se proclamó campeón de Liga el pasado miércoles tras superar al Espanyol en el derbi, pero en el vestuario azulgrana la ambición no tiene freno. Así lo ha transmitido Alexia Putellas en una entrevista concedida este jueves a 'El Món a RAC1', donde repasó la actualidad del equipo y quiso enviar un mensaje de calma respecto a su situación personal.

Al ser preguntada directamente por su futuro, la gran capitana no dudó en despejar las dudas: "Los culés pueden estar tranquilos. Yo siempre lo doy todo. Estoy 100% enfocada y centrada en lo que viene, que son las semifinales de Champions League ante el Bayern".

El Barça es campeón de Liga / Valentí Enrich

Y es que Europa es el gran objetivo. Alexia reconoció que la consecución del título doméstico ha sido comedida debido al exigente calendario. "No hemos celebrado mucho el título porque en 48 horas tenemos semifinales", explicó. "Una liga es como una maratón; el equipo ha mantenido el nivel y se ha notado, pero al final lo que nos gusta es la Champions". Para la de Mollet del Vallès, el cambio de chip es automático: "Mentalizarse va solo. Cuando sales del Spotify Camp Nou, ya tienes estos partidos en la cabeza y ahora lo tenemos 100% en mente".

De cara a ese trascendental duelo europeo contra las bávaras, la afición está pendiente del estado físico de Aitana Bonmatí. Sobre las opciones de reaparición de la actual Balón de Oro, Alexia fue prudente: "Depende de los médicos. Está entrenando con nosotros".

La hegemonía incontestable del Barça

El dominio abrumador del Barça en la Liga F (sumando su séptimo título consecutivo) también fue tema de debate. Cuestionada sobre por qué el equipo no parece tener rival a nivel nacional, la '11' azulgrana apuntó directamente a la apuesta del club: "Lo más evidente es que la inversión y el proyecto han empezado mucho antes que en otros clubes. Cuando los otros se han puesto, nosotras ya hemos seguido con la ambición de llegar al límite".

Además, dejó claro que la relajación no es una opción, independientemente del nivel del equipo que esté enfrente: "No depende de mí la competencia, siempre preparo los partidos igual; buscando la excelencia. Lo que haga el rival solo condiciona en el campo".

Alexia Putellas cumple 500 partidos con el Barça / Valentí Enrich / SPO

Emoción pura y un libro para Sant Jordi

El crecimiento del fútbol femenino y del equipo es una realidad que Alexia vive en primera persona. "Los años pasan y seguimos con esta normalización. Seguimos llenando el Spotify Camp Nou", reflexionó, antes de rememorar uno de los instantes más especiales de su carrera reciente. "Cuando todos corearon mi nombre por los 500 partidos, puede que fuera el mejor momento o el más emocional de mi carrera. Es cosa del destino", confesó emocionada.

En una Diada de Sant Jordi tan especial en Catalunya, la capitana no quiso irse sin revelar su petición literaria para este día. El libro elegido por Alexia Putellas para sumar a su estantería ha sido 'La mala costumbre', la aclamada novela de la escritora Alana S. Portero. Fútbol, mentalidad ganadora y buena literatura para la reina de Barcelona.