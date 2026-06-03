Trail Cat The Race 2026, la ultra de 300 millas que atravesará Andorra, Francia y Catalunya

La Trail Cat The Race vuelve este 2026 con una meta épica: un recorrido de 300 millas —más de 460 kilómetros— que une Andorra, Francia y Catalunya de norte a sur, cruzando más de diez comarcas hasta llegar al corazón de Tarragona. La competición se ha convertido en la carrera de montaña sin pausa más larga de toda España, con un itinerario que promete ofrecer una experiencia que lleve al límite de la resistencia física y mental a los participantes.

Con las plazas iniciales agotadas, la organización de la prueba ha abierto diez puestos adicionales en cada distancia para cubrir las listas de espera generadas, con inscripciones vía página web. La alta demanda de participantes demuestra el interés de la competición a nivel estatal.

Un recorrido secreto

La salida tendrá lugar en el centro de Andorra el domingo 11 de octubre de 2026 a las 12 horas y finalizará en Tarragona el sábado 17 de octubre a las 20 horas. En lo que respecta al recorrido, este no se hará público hasta una semana antes de la carrera, cuando los participantes recibirán toda la información en formato de track GPS.

El trazado no estará balizado y atravesará algunos de los paisajes más emblemáticos de la geografía catalana. En un solo itinerario, la Trail Cat The Race conjuga hasta veinte '100 Cims' de la FEEC, tramos de la Matagalls-Montserrat, la Montserrat-Reus y la Ultra Trail de Tarragona, todo ello pasando por tres países en el Pirineo y Prepirineo, con hasta seis parques naturales y espacios icónicos de la geografía turística catalana como la Zona Volcànica de la Garrotxa, Montserrat, los Cingles del Bertí, los Cingles de Tavertet, Rupit, Les Guilleries o Les Fonts del Llobregat.

Representa un auténtico 'Catalonia Tour' de aventura, con un prólogo por tierras andorranas y la Cerdaña francesa, siguiendo una ruta GPS sin grandes complicaciones técnicas, donde, si las fuerzas lo permiten, se pueden trotar y correr algunos tramos, combinados con trekking de calidad por entornos y paisajes inmejorables.

Los corredores deberán afrontar 17.000 metros de desnivel positivo y 16.000 metros negativos, con tiempos de corte al kilómetro 90 (24 horas), al kilómetro 330 (120 horas) y a meta (152 horas), permitiendo una media de ritmo de 3 km/h.

Trail Cat The Race 2025 / ALVARO POSTIGO

Programa europeo TORX eXperience

La Trail Cat de este año se integrará dentro del programa europeo TORX eXperience, ofreciendo un total de 15 plazas para el sorteo del Tor des Géants. Además, la organización pondrá a disposición de los participantes la contratación de un servicio logístico opcional para el desplazamiento hasta Andorra y la gestión de vehículos en la ciudad de meta.

"No es solo una carrera, sino una odisea humana que une fronteras y desafía límites", afirma Dani Buyo, director de la prueba. Esta es la filosofía de la competición, en la que cada participante afrontará un reto vital, mucho más allá del torneo. En esta edición, se espera superar el número de participantes, con 70 inscritos en la distancia de 300 millas y hasta 200 entre todas las distancias a fecha de hoy, marcando un nuevo estándar en las carreras de montaña al eliminar el marcado con cintas y basando todo en la navegación GPS con relojes o aplicaciones.

Trai Cat The Race 2025 / TOMI GRASES

Voluntariado, una pieza clave

Las personas colaboradoras de la prueba son pieza fundamental de la Trail Cat The Race, la gran aventura deportiva. Su exigente recorrido incluye controles de paso en hasta 30 cimas de la lista '100 Cims' de la FEEC, convirtiendo la competición en una auténtica travesía desde los Pirineos hasta el Mediterráneo.

Con el objetivo de seguir creciendo y ofreciendo una experiencia única, la organización busca personas apasionadas por la montaña, el deporte y la aventura que quieran vivir la carrera desde dentro y formar parte del equipo humano que hace posible una de las ultras más exigentes e inspiradoras de Europa.

Las personas voluntarias disfrutarán de condiciones especiales durante la prueba, con dietas remuneradas, equipamiento oficial, ropa exclusiva de staff y alojamiento en camper van. Una experiencia única para integrarse en la logística, el compañerismo y el espíritu de una carrera que une deporte, territorio y solidaridad.

Quienes quieran sumarse a esta aventura pueden contactar con la organización a través del correo therace@trail.cat, indicando en el asunto 'Staff Trail Cat The Race'. Toda la información actualizada se irá revelando en los canales oficiales de la carrera.