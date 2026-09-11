Las entradas del US Open se desploman un 89%: ¡por solo 17 euros!

El precio de las entradas para la primera semifinal masculina del US Open se ha desplomado en las últimas horas. A pocas horas del duelo entre Alexander Zverev y Karen Khachanov, el mercado secundario ofrece precios muy alejados de los que se manejaban hace apenas unos días.

La caída alcanza el 89% en solo tres días, con entradas disponibles actualmente desde apenas 35 dólares, alrededor de 30 euros.

El precio puede ser todavía más bajo dependiendo de la ubicación del asiento. Algunas localidades se estarían ofreciendo por unos 17 euros, una cifra sorprendente para presenciar una semifinal de un Grand Slam.

La bajada respecto a la media de precios que se registraba al inicio del torneo es todavía mayor y alcanza el 91%. Una caída que se explica, en buena medida, por la eliminación de buena parte de los grandes favoritos del público y del torneo.

Entre ellos está Carlos Alcaraz, eliminado antes de alcanzar las rondas decisivas. Novak Djokovic, semifinalista en 2025, cayó a las primeras de cambio, mientras que Jannik Sinner ni siquiera pudo participar en esta edición.

La ausencia de grandes estrellas se ha dejado notar especialmente desde el pasado martes, cuando el vigente campeón fue derrotado por Ben Shelton, dejando el cuadro masculino sin buena parte de sus grandes reclamos.

El contraste con la otra semifinal masculina es enorme. Para el duelo íntegramente estadounidense entre Ben Shelton y Frances Tiafoe, programado en la sesión nocturna, los precios parten de unos 245 euros.

La diferencia entre ambas sesiones deja una imagen llamativa del interés que está despertando cada semifinal en Nueva York, con una brecha de precios de más de 200 euros entre ambos partidos.