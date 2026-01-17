Djokovic: "Puedo ganar a cualquiera"

Novak Djokovic se mostró confiado en la previa del inicio del Open de Australia asegurando que de estar sano se ve con conifanza para poder ganar a cualquiera en el circuito, aunque no escondió que tanto Alcaraz como Sinner están jugando a un nivel por encima del resto.

"En los últimos años he jugado semifinales. Tuve una gran victoria contra Alcaraz el año pasado. Cuando estoy sano creo que puedo ganar a todos. Aún tengo motivación. Asumo que Sinner y Alcaraz están a otro nivel, pero me gustan los desafíos e intento aprovechar las oportunidades que tengo", indicó Djokovic, que iniciará su andadura por la presente edición del Open de Australia ante el español Pedro Martínez el lunes.

Al respecto del español y del italiano, 'Nole' no tuvo problema en confesar que le falta ya algo de energía para poder superarlos en partidos de Grand Slam. "Perdí tres de cuatro semifinales contra Sinner y Alcaraz. Todos sabemos que son los dominadores del tenis ahora y lo buenos que son. Soy el número cuatro del mundo y no estoy preocupado por eso", dijo.

"Mi prioridad es cuidar mi cuerpo. Intento llegar en condiciones a cada partido, no malgastar energías. Espero tener más oportunidades de jugar contra ellos", añadió el serbio de 38 años, que renunció al torneo de Adelaida y llegó a Melbourne directamente.

SOBRE LA PTPA

Novak Djokovic también se refirió a su marcha del sindicato de jugadores, la PTPA, asociación de tenistas opuesta a la ATP, que fundó en su día con el canadiense Vasek Pospisil.

"Vasek y yo pusimos toda la energía en fundar la PTPA en 2020 y lo hicimos con la idea de dar a los jugadores más voz y contribuir a aumentar el número de jugadores que pudieran vivir a costa de este deporte. La lucha estaba en el primer y segundo nivel del tenis profesional. Esa era mi intención cuando lo fundamos. Entonces yo era el número uno del mundo. Siempre he intentado usar mi influencia para bien para impulsar a los jugadores de menor rango, para que sus voces se escuchen", recordó. Fui presidente del Consejo de jugadores de la ATP durante años y sé como funciona el sistema y sigo creyendo que necesita cambiar tanto en su estructura como en su funcionamiento", puntualizó.