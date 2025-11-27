Newey, el golpe que nadie vio venir

Se mire por donde se mire, la noticia del nombramiento de Adrian Newey como jefe de equipo de Aston Martin es una de las más inesperadas de los últimos tiempos en la Fórmula 1. Lo es en todos los sentidos; desde los plazos del anuncio a la inexistente experiencia del británico en su nuevo rol, incluso por la persona a la que está reemplazando, Andy Cowell, que dejará sus funciones apenas un año después de asumirlas. A pesar de todos esos asteriscos, Aston Martin no ha dudado en lanzarse de cabeza a por esta nueva aventura. Y, esta vez sí, tendrá al mejor ingeniero de todos los tiempos a los mandos de prácticamente todo.

Son muchas las sensaciones encontradas que ha generado el anuncio de Aston Martin este miércoles. Era esperable que esta semana se anunciase, como se había adelantado los días recientes, una nueva reestructuración importante dentro del equipo verde que tendría a Andy Cowell como principal sacrificado del plan. Sin el británico a los mandos, muchos nombres habían salido a la palestra para ser su sustituto: Christian Horner, Andreas Seidl... pero no el de Adrian Newey.

Newey, con Alonso / Aston Martin F1 Team

Porque, ¿cómo iba Aston Martin a reubicar al ingeniero más laureado de todos los tiempos, a su piedra angular del plan para ganar, en una posición que ni ha ocupado nunca ni es su punto fuerte? Si se contaba con el trabajo de Adrian en la fábrica, donde trabajan a contrarreloj para poner a punto un monoplaza que compita bien en 2026, ¿cuál es el motivo detrás de quitarle tiempo de diseño para asumir funciones como ruedas de prensa o trabajo de gestión en el paddock?

Las razones detrás del nombramiento

A primera vista parece ilógico. A segunda quizás también. Pero hagamos un ejercicio por intentar entender los motivos detrás de la decisión de Lawrence Stroll. El primer punto importante a tratar es que Adrian Newey es el principio y el final del proyecto de Aston Martin. Desde que llegó a Silverstone, su figura se ha considerado prácticamente como la de un gurú que debe guiar a todos en la fábrica, siendo una buena muestra de ello la adaptación del entorno de la escudería a sus necesidades y particularidades.

Adrian Newey y Andy Cowell, al frente del área técnica de Aston Martin / Aston Martin F1 Team

Con Adrian Newey a los mandos del diseño del monoplaza, algo que ha hecho toda su vida no solo en la Fórmula 1, sino también en otras categorías, lo lógico sería esperar a ver resultados para tomar el siguiente paso a seguir. Pero parece que en Aston Martin, tener tanto talento entre sus filas puede llegar a ser contraproducente. Se habló de discrepancias con Andy Cowell, anterior jefe de equipo, y ahí es donde Lawrence Stroll tomó partido para apostarlo todo a un mismo hombre: el de Adrian Newey.

Un futuro incierto

Así es como llega el nombramiento del ingeniero como jefe de equipo, un cargo que nunca ha ocupado en su carrera y que no es para nada su especialidad. Adrian deberá ahora compaginar las funciones de diseño del monoplaza con atender las preguntas de los periodistas durante las ruedas de prensa, dar órdenes de carrera por radio o dar la cara cuando los resultados no lleguen. Una decisión arriesgada que quitará tiempo por descontado al británico de su labor principal, pero un refuerzo a la idea principal de que el ingeniero es el centro de todo. Y lo será caiga quien caiga.

Alonso y Newey, mano a mano en la fábrica de Aston Martin / Aston Martin

Queda por ver si a la práctica el nuevo rol de Adrian Newey será el de un jefe de equipo al uso. Es poco probable que veamos a Adrian el 100% de los Grandes Premios en el paddock, simplemente porque debe compaginar sus labores con las de diseñar un monoplaza competitivo. Es lógico asumir, desde esta perspectiva, que Newey designará a alguien de su confianza para estos casos, una especia de jefatura compartida que sirva para quitar horas de trabajo a Newey. Las necesitará.

Sea como fuere, la decisión de Aston Martin ha supuesto un auténtico terremoto en el paddock de la Fórmula 1. La noticia, inesperada para la enorme mayoría, llega en un momento crítico donde la escudería verde intenta cuadrar sus piezas para presentar al mundo un coche ganador en 2026. Si el enésimo cambio de rumbo de Stroll es el adecuado esta vez, solamente el tiempo lo dirá.