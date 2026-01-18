En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 18 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
El Chelsea puede tirar la casa por la ventana
El Chelsea ha puesto sus ojos en Jérémy Jacquet y está dispuesto a ofrecer 50 millones de euros por el joven defensor francés de 20 años. Sin embargo, el Rennes no tiene intención de facilitar su salida y valora al futbolista por encima de los 60 millones.
El propio Jacquet ya ha expresado su deseo de dar el salto a la Premier League y vestir la camiseta del conjunto londinense.
El United, a pescar en Arabia Saudí
Según 'Football Insider', el Manchester United está interesado en incorporar al mediocampista portugués Rubén Neves en el mercado invernal, aunque el Al-Hilal, su actual club, podría pedir alrededor de 20 millones de libras por su traspaso.
Neves, cuyo contrato con el equipo saudí expira en junio, se convertirá en agente libre al finalizar la temporada.
