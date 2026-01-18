Mercado de fichajes, hoy 18 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

El Chelsea puede tirar la casa por la ventana

El Chelsea ha puesto sus ojos en Jérémy Jacquet y está dispuesto a ofrecer 50 millones de euros por el joven defensor francés de 20 años. Sin embargo, el Rennes no tiene intención de facilitar su salida y valora al futbolista por encima de los 60 millones.

El propio Jacquet ya ha expresado su deseo de dar el salto a la Premier League y vestir la camiseta del conjunto londinense.