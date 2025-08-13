El exjugador del Córdoba CF José Calderón negocia con el Racing de Ferrol tras la recisión de su contrato con el Gimnástic

El exjugador del Córdoba CF José Manuel Calderón se ha movido rápido en el mercado para firmar un nuevo equipo de cara a la temporada 25-26. Tras quedar roto el contrato que tenía firmado con el Gimnástic de Tarragona, ahora ha iniciado negociaciones con el Racing de Ferrol, otro equipo de la Primera Federación que como el catalán aspira a subir a la Segunda División A, actual Liga Hypermotion.

Calderón hay que recordar que rescindió el pasado lunes, 11 de agosto, el contrato que todavía le vinculaba por una temporada con el Córdoba CF. Un día más tarde se anuncio su fichaje por el Nástic de Tarragona de Primera Federación. Sin embargo, cuatro horas más tarde, el propio club tarraconense emitió un comunicado en el que anunciaba que rompía el contrato que había firmado. Unas declaraciones que Calderón hizo en junio del 2024 en la celebración del ascenso del Córdoba CF, tras eliminar al Barcelona B, le costaron la anulación del contrato, ya que en ellas criticó al pueblo catalán.

El sevillano pidió en su momento disculpas por aquellas manifestaciones, lo cual volvió a hacer este martes en el programa El Chiringuito. Mientras, ya ha comenzado de nuevo la búsqueda de un equipo que le permita continuar con su carrera futbolística en un conjunto del mayor nivel posible.

En el programa que dirige Josep Pedrerol reconoció sentirse “un poco jodido, en shock pero asumiendo las consecuencias. Disculpas a la gente que se ha ofendido. Tengo familia y compañeros catalanes. Quiero pedir disculpas”.

Calderón reconoció que se enteró de la noticia de la rescisión de su contrato “haciendo las maletas para irnos a Tarragona, entonces recibo una llamada de mi representante y me lo cuenta, me quedo un poco que está pasando. Habíamos firmado a las 13.30 y a las 16.30 o 17.00 me dicen eso. Después del interés del club por mí, mi agente y yo hablamos un par de días. Me gustaban las condiciones, la afición que tienen y el proyecto que tenían”.

Las consecuencias de unas declaraciones polémicas

Sobre las declaraciones que efectuó en su momento apuntó que “a mí se me habían olvidado completamente. Pedí disculpas a las pocas horas de aquello por la repercusión que tuvo el vídeo, se me olvidó completamente. No creí que tendría esa repercusión”.

El jugador del Barça Marc Casadó respondió con un aplauso a la noticia de la rescisión del contrato de Calderón con el Nástic. Calderón respondió sobre esta cuestión que “no me sorprende, puede poner lo que quiera, yo también me equivoqué en su momento y él lo ha comentado con un aplauso... pues nada, un aplauso para él y ya está”.

Su etapa en el Córdoba CF

José Calderón puso el pasado lunes fin a su etapa en el Córdoba CF. A la entidad blanquiverde llegó en el verano del 2022 tras el ascenso del conjunto cordobesista de la Segunda a la Primera Federación. Pronto se ganó un puesto en el equipo titular, situación que mantuvo de una manera consolidada en las dos campañas del Córdoba CF en la Primera Federación. La pasada campaña, ya en Segunda, no mantuvo el nivel de años anteriores, lo que le costó ir perdiendo la confianza del técnico, Iván Ania.

En la actual pretemporada ya dejó de contar, lo que implicó que no entrara en las convocatorias de los cinco amistosos de pretemporada. Su adiós estaba cantado y así sucedió el pasado 11 de agosto, dejando el club con un balance de 108 partidos jugados y tres goles anotados, los tres en la campaña del ascenso a la Liga Hypermotion.