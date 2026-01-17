Mercado de fichajes, hoy 17 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

THIAGO ALMADA PODRÍA SALIR

La Juventus ha puesto sus ojos sobre la capital española, identificando al mediapunta argentino Thiago Almada como el refuerzo ideal para potenciar su sector creativo.

Con 24 años y un presente ascendente en el Atlético de Madrid, el exjugador de Botafogo se ha convertido en el objeto de deseo de la directiva de Turín.

El conjunto italiano busca una alternativa de peso ante la posible reconfiguración de su ataque, viendo en el internacional albiceleste al socio perfecto para sus jóvenes estrellas. A pesar de haber llegado recientemente a la disciplina del Cholo Simeone, la posibilidad de un cambio de aires hacia Italia ha comenzado a ganar fuerza en las últimas horas.