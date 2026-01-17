En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 17 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
THIAGO ALMADA PODRÍA SALIR
La Juventus ha puesto sus ojos sobre la capital española, identificando al mediapunta argentino Thiago Almada como el refuerzo ideal para potenciar su sector creativo.
Con 24 años y un presente ascendente en el Atlético de Madrid, el exjugador de Botafogo se ha convertido en el objeto de deseo de la directiva de Turín.
El conjunto italiano busca una alternativa de peso ante la posible reconfiguración de su ataque, viendo en el internacional albiceleste al socio perfecto para sus jóvenes estrellas. A pesar de haber llegado recientemente a la disciplina del Cholo Simeone, la posibilidad de un cambio de aires hacia Italia ha comenzado a ganar fuerza en las últimas horas.
CAMAVINGA, EN EL PUNTO DE MIRA DEL LIVERPOOL
Tras la salida de Xabi Alonso del banquillo merengue, el panorama interno en el Real Madrid ha dado un giro inesperado, abriendo la puerta a una reestructuración de su plantilla.
Eduardo Camavinga, el polivalente mediocentro francés de 22 años, aparece ahora como la pieza codiciada por la directiva de Anfield para dar un salto de calidad definitivo. Con el visto bueno de Arne Slot, el conjunto inglés busca aprovechar la coyuntura política y deportiva que atraviesa el club blanco para presentar una propuesta formal.
El interés, que ha sido calificado como genuino y de larga duración por expertos en el mercado británico, apunta a una operación que superaría las cifras habituales del club de Merseyside.
