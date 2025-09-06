Cristiano Ronaldo y Joao Félix siguen brillando

Era el primer partido de Portugal tras el fallecimiento de Diogo Jota. Y los lusos no pudieron darle mejor homenaje. Con sendos dobletes de Cristiano Ronaldo y Joao Félix y un quinto gol de Joao Cancelo, los de Roberto Martínez se estrenaron con goleada ante Armenia (0-5) en la fase de clasificación al Mundial 2026.

Pero el homenaje fue más allá de los goles y del resultado. Primero con un emotivo minuto de silencio por el que fuera jugador del Liverpool y su hermano André Silva, fallecidos en un accidente de tráfico en España en julio, y también por Jorge Costa, excapitán del Porto que murió en agosto por un infarto.

Homenaje a Jota

Ya comenzado el encuentro, los aficionados lusos desplazados a Armenia estuvieron 21 minutos sin animar y en silencio, hasta romper en aplausos durante un minuto cuando se alcanzó el 21', dorsal que portaba Diogo Jota con Portugal.

Por ese mismo motivo no celebraron el primer tanto de Portugal, obra de Joao Félix. El nuevo compañero de Cristiano en el Al-Nassr cabeceó a gol un centro de Joao Cancelo, adelantándose incluso al propio Ronaldo, que ya estaba preparado por detrás para remachar el envío.

Cristiano sigue a lo suyo

Le 'robaron' el primero al crack portugués, pero no el segundo. El destino del fútbol quiso que Cristiano Ronaldo marcase en el minuto de Jota, en el 21'. Un gol de los de siempre. El exmadridista empujó solo en área pequeña un nuevo centro desde la derecha, esta vez de Pedro Neto.

El tercero fue obra de Cancelo tras una jugada embarullada en el área. El ex del Barça cazó el rechace a la altura del punto de penalti y fusiló al guardameta para celebrar su gol como si jugara a un videojuego, tal y como hacía Diogo Jota.

Ya en la segunda mitad, Cristiano Ronaldo dio comienzo a la goleada con su doblete particular, esta vez con un derechazo desde fuera del área que se coló por la escuadra armenia. Suma y sigue el delantero del Al-Nassr, que ya lleva 942 goles en su carrera. El marcador lo cerró Joao Félix, con algo de fortuna tras una serie de rebotes para anotar el quinto de Portugal y seguir los pasos de su capitán con el doblete en su cuenta particular.