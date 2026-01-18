El vestuario del Atlético arropa a Julián Álvarez: "Lo necesitamos"

Sufriendo hasta el final. Cruzando los dedos ante el arreón final del Deportivo Alavés, que sembró un silencio sepulcral en el Metropolitano en los últimos minutos del encuentro. Abde Rebbach y Lucas Boyé tuvieron el empate en dos acciones postreras.

Su último gol liguero, frente al Sevilla

Sorloth decidió ante los babazorros, con su sexto tanto de la temporada en Liga, justo uno menos que Julián Álvarez, que se quedó en blanco de nuevo ante el Glorioso. El argentino no marca en el campeonato doméstico desde el 1 de noviembre, contra el Sevilla, y hay cierto runrún en el entorno que no en el vestuario.

Para zanjar el tema de la efectividad de la 'Araña' salió Diego Pablo Simeone. El entrenador rojiblanco descargó a su compatriota de culpa y le instó a seguir trabajando para que la pelote acabe entrando. Respecto a su esfuerzo, no hay duda. "Hay momentos que el gol no llega. En Copa y Supercopa ante el Madrid hizo un gran partido. Lo necesitamos. Es importantísimo para nosotros. Cuando no nos demos cuenta estará haciendo goles otra vez", apuntó el míster de los colchoneros.

Pablo Barrios, quien compareció ante los medios de comunicación al finalizar el encuentro, coincidió con Simeone en calificar a Julián Álvarez como "importantísimo" y se mostró confiado en que la 'Araña' pueda revertir pronto su negativa racha realizadora. "Los goles llegarán", dijo el escogido 'MVP' del duelo frente al Alavés.

Simeone, en el banquillo del Metropolitano / EFE

Faltó rematar

En cuanto al partido en sí, el Cholo reconoció que en los últimos minutos hubo sufrimiento y que el empate del Alavés pudo haber llegado. Simeone lamentó las ocasiones marradas que podrían haber supuesto un marcador más holgado. "Tuvimos una clara de Sorloth que no llegó, otra de Baena... Normal que en los últimos minutos el rival se sintiera cerca. La sensación de empate fue real. Tuvieron cuatro córners y el 1-1 estuvo dando vueltas, así como el 2-0 que no aprovechamos", indicó el preparador argentino.

El Atlético aprovechó el resbalón del Villarreal frente al Betis para comprimir la lucha por la tercera posición. Simeone no arroja la toalla, a pesar de la diferencia respecto a Madrid y Barcelona: "El campeonato es largo y hay que trabajar hasta el final. Seguir en esta dinámica y esperar".

Resumen, goles y highlights del Atlético de Madrid 1 - 0 Deportivo Alavés de la jornada 20 de LaLiga EA SPORTS / LALIGA

Por último, el entrenador tuvo palabras para Alexander Sorloth. El delantero noruego fue decisivo y se llevó el cariño de la afición y su técnico. "Esta semana hicimos un vídeo individual para él. Está en el momento más regular desde que está en el Atlético, mostrando consistencia. Nos da mucho. Aguanta la pelota, inicia contragolpes y siempre tiene situaciones de gol en todos los partidos. Necesitamos este timpo de futbolista. Sobre el gol, no fue el mejor centro de Barrios pero Alex (Sorloth) le da un gran golpe de cuello", apuntó.