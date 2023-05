Orden y todas las actuaciones de Eurovisión 2023: ¿En qué posición canta Blanca Paloma?

Este sábado 13 de mayo se celebra la 67ª edición del Festival de Eurovisión Los representantes de los 26 países se subirán al M&S Bank Arena para defender sus banderas

Este sábado 13 de mayo Liverpool acogerá la 67ª edición del Festival de Eurovisión. En menos de 24 horas, los 26 representantes de los países se subirán al M&S Bank Arena para defender sus temas, y se conocerá al ganador del certamen, que conseguirá el micrófono de cristal y albergará la siguiente edición de Eurovisión.

El pasado martes y jueves se celebraron las semifinales, en las que se escogieron los 20 finalistas. Estos participarán en la final, junto a los países que forman parte del 'Big Five' (España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), y Ucrania, que ganó el año pasado.

Blanca Paloma, la representante española, defenderá España con su nana 'Eaea'. Lo hará en la primera mitad, exactamente en el octavo lugar: después de Chipre que ha apostado por Andrew Lambrou y la canción 'Break a Broken Heart'; y antes de Suecia, que se ha convertido en la gran favorita gracias al tema 'Tattoo' de Loreen;

