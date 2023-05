Así es Cha Cha Cha, la canción de Finlandia para Eurovisión 2023: letra y videoclip

El rapero Käärijä defenderá la cultura finlandesa con a ritmo de heavy y electrónica Un tema que transmite el espíritu de la noche finlandesa

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Finlandia defiende Eurovisión 2023 con Cha Cha Cha

Finlandia se presenta a Eurovisión lista para no dejar a nadie indiferente. 'Cha Cha Cha' es la apuesta del país nórdico para arrasar en el escenario de Liverpool. Interpretada por el rapero Käärijä, este single, dedicado a las noches locas de fiesta, es una mezcla de los estilos musicales que suenan en los clubes de Finlandia.

Una propuesta sorprendente, a golpe de heavy metal, electrónica y una mezcla de K-pop, transmite la sensación de descontrol al beber en un club. El rapero Käärijä llega al festival preparado para dejar al público con la boca abierta . El tema arrasó en la preselección de su país tanto en el voto del jurado popular como con el del público.

Un videoclip que mezcla los golpes del punk y el heavy con la acción en un ring de boxeo. Se adaptará al escenario de Eurovisión, con una puesta en escena donde predominan el rosa y el verde neón y un cuerpo de baile pequeño: 4 bailarines dan vida con sus actuaciones a la diversidad de los ritmos musicales.

Un tema que traslada la fiesta finlandesa a Liverpool y muestra el espíritu finlandés: "Finlandia es un país de fiesta, heavy metal y pop, y esta canción reúne todo esto", ha afirmado Käärijä con este single que hace referencia noches desenfrenadas y piñas coladas.

Videoclip de Cha Cha Cha - Käärijä

Letra traducida de Cha Cha Cha - Käärijä

Una semana exigente y muchos largos días quedaron atrás

Solo tengo piña colada y bar en mi mente

Hay tiempo para alguna más, la noche aún es joven

Esta coraza helada es lo que tengo que demoler

Sostengo las bebidas con ambas manos con un

Cha cha cha cha cha cha cha,

No, no pienso en el mañana cuando agarro mi copa con un

Cha cha cha cha cha cha cha,

No, Quiero liarla y liberarme de mis preocupaciones con un

Cha cha cha cha cha cha cha, No

Y seguiré en la silla hasta que no pueda aguantarme con un

Un par de piña coladas quedaron atrás

Aunque la expresión de mi cara sigue siendo amarga,

yeah yeah ye ye yeh

Hay tiempo para alguna más, la noche es aún joven

Esta coraza helada es lo que tengo que demoler

La pista de baile me llama cuando se me va la timidez

Con un cha cha cha voy yendo

Sostengo las bebidas con ambas manos con un

Cha cha cha cha cha cha cha,

No, no pienso en el mañana cuando agarro mi copa con un

Cha cha cha cha cha cha cha,

No, quiero liarla y liberarme de mis preocupaciones con un

Cha cha cha cha cha cha cha, No

Y seguiré en la silla hasta que no pueda aguantarme con un

Me dirijo ya a bailar con un cha cha cha cha, y este mundo ya no me da miedo

Con un cha cha cha me echaré champán por encima

Cha cha cha uno de mis ojos se empieza a cruzar,

Y hablar se me hace difícil cuando esta parte de mi sale a la luz

Cha cha cha no soy un tipo de hombre que baje la guardia,

no lo soy, pero ahora soy ese hombre, ahora soy ese hombre

Me dirijo ya a bailar con un cha cha cha, y este mundo ya no me da miedo

Con un cha cha cha, me echaré champán por encima

Con un cha cha cha

Cha cha cha cha cha cha cha aa-aah

Con un cha cha cha

Cha cha cha cha cha cha cha

Cha cha cha cha cha cha cha