¿Quién es la representante de España en Eurovisión 2023 y con qué canción participamos?

Ya está todo listo para que se estrene el festival de Eurovisión 2023, en el que 37 países competirán para tratar de conseguir el primer puesto y levantar el 'Microfono de Cristal'. El certamen se celebrará entre el 9 y el 13 de mayo en Liverpool, pero hay que recordar que España forma parte del Big Five y está clasificada directamente para la Gran Final del sábado.

Blanca Paloma será la encargada de representar a España en la 67 edición de Eurovisión. La artista fue elegida tras ganar el Benidorm Fest 2023, el concurso televisivo que sirve para escoger al próximo representante del país. El tema 'Eaea' salió vencedor, por una diferencia de 24 puntos, en el duelo final frente Agoney con la canción 'Quiero arder'.

No es la primera vez que la alicantina de 33 años se presenta al Benidorm Fest, y es que el pasado año se presentó a la competición con el tema 'Secreto de agua' que la dejó en quinto lugar. No superó en votos a Chanel con 'SloMo', que logró un tercer puesto en la Gran Final de Eurovisión, convirtiéndose en el mejor resultado de España en 27 años. Ahora, la ilicitana tiene que intentar superar el resultado y hacerse con el 'Micrófono de Cristal' en Liverpool.

Blanca Paloma interpretará el tema 'Eaea' en el M&S Bank Arena de Liverpool. La artista ha optado por una canción que mezcla la bulería con la nana. Pese a que es un género musical del flamenco, cuenta con varias propuestas innovadoras.

Desde 1983 con Remedios Amaya en el escenario, no suena ninguna flamenca en Eurovisión, y es que el resultado no fue para menos: la sevillana consiguió 0 puntos. Aun así, la representante española se ha convertido en la gran favorita del 'Big Five' formado por Reino Unido, Francia, Italia y Alemania.