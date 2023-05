Así es 'Évidemment', la canción de Francia para Eurovisión 2023: letra y videoclip

La Zarra es la artista que representará a los galos El tema trata la desilusión y el desamor

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semifinales: el martes 9 y el jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Francia defiende Eurovisión 2023 con 'Évidemment'

Fátima Zahra es una marroquí que desde pequeña estaba obsesionada con la cultura francesa. Ahora presenta 'Évidemment', una canción que trata el desamor y la desilusión. El tema es una cruda realidad de la vida, refiriéndose a que no todo es tan bonito siempre, y que también se sufre.

La Zarra toma el testigo de Alvan y Ahez, los abanderados en Turín 2022 que interpretaron 'Fulenn' y quedaron en penúltimo puesto. Francia es uno de los países fundadores de 'Eurovisión', y ha conseguido levantar el micrófono de cristal en cinco ocasiones.

Videoclip de 'Évidemment' - La Zarra

Letra de 'Évidemment'

Mon cœur, mes mains, mes yeux mes reins

Plus rien ne m'appartient

J'me fais du mal pour faire du bien

J'oublie comme si c'n'était rien

Dans mon jardin d'enfer pousse des fleurs

Que j'arrose de mes rêves de mes pleurs

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j'entends

C'n'est que du vent

Évidemment

Car après l'beau temps vient la pluie

C'est c'qu'on oublie

C'est toujours trop beau pour être vrai

Mais c'n'est jamais trop laid pour être faux

Évidemment

Elle ne 'sera plus jamais la même

Cette fille d'avant

Je vends demain, j'rachète hier

Le temps est assassin

Je cherche l'amour, je n'trouve rien

Comme dans mon sac à main

Dans ma tête c'nest pas tant évident

Je recherche la vérité, tout en l'évitant

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j'entends

C'n'est que du vent

Évidemment

Elle ne s'ra plus jamais la même

Cette fille d'avant

Car moi je chante

Ma vie la vôtre et un peu de romance

Je suis nue devant vous

Donnez-moi donc une chance

De vous à moi, de moi à vous

Ai-je réussi à chanter, à chanter la Grande France

C'est toujours trop beau pour être vrai mais

C'n'est jamais trop laid pour être faux

Évidemment

Elle ne s'ra plus jamais la même

Cette fille d'avant

Évidemment