“No me aporta nada”, Joaquín Prat expresa su contundente opinión sobre Jorge Javier Vázquez

Joaquín Prat, el conocido presentador del programa 'Vamos a ver', ha hecho públicas sus críticas sobre el favoritismo percibido en el reality 'Supervivientes'. Según Prat, hay una clara desigualdad en el trato a los concursantes, ya que algunos reciben visitas de sus familiares con mayor frecuencia que otros, a pesar de que todos llevan más de dos meses aislados. "Todos se merecen tener ese chute de energía con la visita de familiares, pero todos, todos. Hay mucha gente ahí que no ha recibido visita", expresó Prat, mostrando su descontento de manera sutil pero contundente.

Estas declaraciones no solo calaron entre los espectadores, sino que también dieron que pensar a colaboradores como Pepe del Real, quien se sumó a las críticas por la aparente injusticia. Prat y del Real recalcaron la importancia de un trato equitativo para todos los participantes, algo que, según ellos, no se está cumpliendo en el programa.

Además de abordar el tema del favoritismo, Prat lanzó otra crítica hacia la dirección del programa y su presentador, Jorge Javier Vázquez. Durante una reciente gala, Vázquez intentó centrar la atención en el encuentro íntimo entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez, preguntando a Jiménez sobre detalles de su noche juntos. Prat no ocultó su desagrado ante este enfoque y comentó: "Llamadme antiguo, a mí que tuvieran o no sexo y verlo no me aporta nada. Me aportan los momentos previos y los posteriores. A mí me aporta el cariño, el amor, la sensibilidad del viaje en la lancha, el despertar por la mañana al lado de la mujer u hombre de tu vida. Eso sí que me aporta".

Prat concluyó sus críticas destacando que los aspectos más humanos y sensibles de las relaciones entre los concursantes son los que realmente importan y capturan el interés del público, no los detalles íntimos que buscan sensacionalismo. Esta postura ha abierto un debate sobre la dirección que está tomando 'Supervivientes' y si realmente está priorizando el contenido que quieren ver sus espectadores.