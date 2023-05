Así es 'Promise', la canción de Australia para Eurovisión 2023: Letra y videoclip

Voyager será el encargado de representar al país más exótico del festival Australia ya es un clásico en Eurovisión

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Promise será la canción que tratará de aupar a Australia a lo más alto del podio. El grupo Voyager tiene la responsabilidad de representar a uno de los países que más afición tiene por el festival y que encadena grandes resultados desde que debutó en 2015.

Videoclip de 'Promise' - Voyager

Letra de 'Promise' - Voyager

Have you ever done anything like this before?

Have you ever done anything like this before?

If you've never done anything like this before

Then you haven't been alive

Have you ever shut all the open doors?

Have you ever just walked on out on your own?

Have you ever just lost your mind when you try to unwind

Or are you coming right back for more?

I'm here tonight

Promise me you'll hold me 'til I die

I'm by your side

Promise me it's gonna

Promise me it's gonna be alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it's gonna be alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it's gonna be alright

(Promise me it's gonna be alright)

Have you ever been alone too much?

Have you ever prayed for human touch?

Have you ever just lost a little part of you

To find a little something new?

Cross my heart

'Til the sky turns red in the sunrise

Since you told me everything's alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Since you told me everything's alright

Ah-oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh-oh-oh

Promise me it's gonna be alright

I'm here tonight

Promise me you'll hold me till I die

I'm by your side

Promise me it's gonna

Promise me it's gonna

Promise me it's gonna be alright

Alright

Cross my heart

'Til the sky turns red in the sunrise

Promise me it's gonna be alright

(Be alright)

Alright

Recuerda que podrás seguir las últimas noticias de Eurovisión y los resultados del concurso en directo a través de la web de SPORT.