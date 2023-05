Así es 'I Wrote A Song', la canción de Reino Unido para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Mae Muller es la encargada de representar al país británico El tema está dedicado a una ex pareja infiel

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semifinales: el martes 9 y el jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Reino Unido defiende Eurovisión 2023 con 'I Wrote A Song'

Reino Unido es el país anfitrión de Eurovisión 2023, y la artista Mae Muller es la elegida de representar a los británicos con la canción 'I Wrote A Song'. La joven de 25 años fue escogida por la BBC para tomar el relevo de Sam Ryder que interpretó 'Space Man' la pasada edición, logrando el segundo puesto, el mejor desde 1998.

El país británico debutó en la segunda edición de Eurovisión en 1957, logrando levantar el micrófono de cristal en cinco ocasiones, la última fue en 1997. Aun así, Reino Unido es el país que más veces ha quedado en segundo puesto, y es que lo ha hecho nada más y nada menos que en 14 ocasiones.

Mae Muller confesó que escribió el tema 'I Wrote A Song' cuando estaba pasando un momento complicado en su vida y su objetivo era empoderarse en las relaciones. La letra está dedicada a una ex pareja infiel.

Videoclip de 'I Wrote A Song' - Mae Muller

Letra de 'I Wrote A Song'

When you said you were leavin'

To work on your mental health

You didn't mention the cheating

You kept that one to yourself.

I got so mad was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see.

Wanted to trash your Benz

Tell all your friends

How cruel you were to me.

Instead I wrote a song

Bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone.

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along.

Instead I wrote a song.

Instead I wrote a song.

I kept my cool and composure

My mother would be so proud

I was ready for a sentence baby

Instead I wrote it all down.

Oh I was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see.

Wanted to trash your Benz

Tell all your friends

How cruel you were to me.

Instead I wrote a song

Bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone.

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along.

Instead I wrote a song.

Instead I wrote a song.

Let's celebrate

Dance it away

I thought my heart would break...

Instead I wrote a song

Bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone.

Instead I wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along.

Instead I wrote a song.